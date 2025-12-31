NBA: Οι Πίστονς κέρασαν… πίκρα τον ΛεΜπρον Τζέιμς στα γενέθλιά του – Αποτελέσματα και βαθμολογίες

Ο «King James» είχε την τιμητική του στο «crypto.com», ωστόσο το Ντιτρόιτ δεν αποδείχθηκε κι ο καλύτερος… καλεσμένος.

Ανήμερα των 41ών γενεθλίων του ΛεΜπρον Τζέιμς (17π., 4ασ.μ 4ριμπ.), οι Πίστονς επικράτησαν 128-106 στο Λ.Α., έχοντας κορυφαίο τον Κέιντ Κάνινγκχαμ (27π., 11ασ., 5ριμπ., 5κλ.).

Οι Κλίπερς επικράτησαν 131-90 των Κινγκς και για πρώτη φορά την τρέχουσα σεζόν έφτασαν τις πέντε διαδοχικές νίκες. Κορυφαίος ήταν ο Καουάι Λέοναρντ, ο οποίος σκόραρε 33 πόντους.

Με τρίποντο του Βι Τζέι Έντζκομπ οι Σίξερς «ξέραναν» τους Γκρίζλις, ενώ ο Ντέρικ Ουάιτ έκανε μια επίδοση που θα θυμάται σε όλη του τη ζωή στη νίκη των Σέλτικς επί των Τζαζ.

Τα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα της Τετάρτης (31/12)

Μέμφις - Φιλαδέλφεια 136-139 (128-128κ.α.)

Γιούτα - Βοστώνη 119-129

ΛΑ Λέικερς - Ντιτρόιτ 106-128

ΛΑ Κλίπερς - Σακραμέντο 131-90

Βαθμολογίες

-----------

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Νέα Υόρκη 23-9 Βοστώνη 20-12 Τορόντο 20-14 Φιλαδέλφεια 17-14 Μπρούκλιν 10-20

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντιτρόιτ 25-8 Κλίβελαντ 18-16 Σικάγο 15-17 Μιλγουόκι 14-19 Ιντιάνα 6-27

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ορλάντο 18-15 Μαϊάμι 18-15 Ατλάντα 15-19 Σάρλοτ 11-21 Ουάσινγκτον 7-24

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Οκλαχόμα Σίτι 28-5 Ντένβερ 22-10 Μινεσότα 21-12 Πόρτλαντ 14-19 Γιούτα 12-20

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Λ.Α. Λέικερς 20-11 Φίνιξ 19-13 Γκόλντεν Στέιτ 17-16 Λ.Α. Κλίπερς 11-21 Σακραμέντο 8-25

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Σαν Αντόνιο 23-9 Χιούστον 20-10 Μέμφις 15-18 Ντάλας 12-22 Νέα Ορλεάνη 8-26

