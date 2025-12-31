Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (31/12): Αλλαγή χρόνου με NBA και Κύπελλο Εθνών Αφρικής

Η αθλητική δράση δεν σταματάει ούτε την τελευταία ημέρα του 2025.

Το τηλεοπτικό «μενού» περιλαμβάνει επιλογές από το NBA, αλλά και το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, όπου υπάρχουν μάχες με… φόντο τα νοκ άουτ παιχνίδια.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (31/12)

17:25 COSMOTE SPORT 2 HD Νέομ - Αλ Ίτιχαντ Roshn Saudi League 2025-26 18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ισημερινή Γουινέα – Αλγερία Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών 18:00 ΕΡΤ Sports 3 Σουδάν - Μπουρκίνα Φάσο Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών 19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Αλ Κολόοντ - Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League 2025-26 20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Σάρλοτ Χόρνετς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια 21:00 ΕΡΤ Sports 2 Μοζαμβίκη – Καμερούν Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών 21:00 ΕΡΤ Sports 3 Γκαμπόν - Ακτή Ελεφαντοστού Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών 22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Κλίβελαντ Καβαλίερς - Φοίνιξ Σανς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια

