Εξαφανισμένη πτήση MH370: Με τεχνολογία αιχμής και υποβρύχια ρομπότ προσπαθούν να λύσουν το μυστήριο

Υποβρύχια ρομπότ τελευταίας τεχνολογίας, ικανά να καταδύονται ακόμη και σε βάθη 6.000 μέτρων, προηγμένα όργανα εντοπισμού και ευρεία ζώνη ερευνών: σχεδόν δώδεκα χρόνια μετά τη μυστηριώδη εξαφάνιση του Boeing 777 με 239 επιβαίνοντες, οι έρευνες για την πτήση MH370 της Malaysia Airlines επανεκκίνησαν χθες, Τρίτη, στον νότιο Ινδικό Ωκεανό.

Η εξαφάνιση του αεροσκάφους, στις 8 Μαρτίου 2014, λίγο μετά τη μεταμεσονύχτια απογείωσή του από την Κουάλα Λουμπούρ με προορισμό το Πεκίνο, εξακολουθεί επί περισσότερο από μία δεκαετία να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα άλυτα μυστήρια στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας.

Τις νέες έρευνες έχει αναλάβει η αμερικανοβρετανική εταιρεία θαλάσσιων εξερευνήσεων Ocean Infinity, με τη διάρκεια της αποστολής να εκτιμάται έως και στις 55 ημέρες.

Στην προσπάθεια εντοπισμού του αεροσκάφους, η εταιρεία θα αναπτύξει αυτόνομα υποβρύχια drones, σχεδιασμένα να επιχειρούν σε εξαιρετικά μεγάλα βάθη και να παραμένουν για ημέρες στον βυθό. Τα ρομπότ αυτά θα αξιοποιήσουν σόναρ υψηλής ανάλυσης, συστήματα απεικόνισης με υπερήχους και μαγνητόμετρα, προκειμένου να χαρτογραφήσουν τρισδιάστατα τον θαλάσσιο πυθμένα και να εντοπίσουν θαμμένα συντρίμμια ή μεταλλικά αντικείμενα. Σε περίπτωση εντοπισμού ύποπτων ευρημάτων, τηλεχειριζόμενα οχήματα θα καταδυθούν για λεπτομερέστερη επιθεώρηση.

Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, όπως τους δημοσιοποίησε το υπουργείο Μεταφορών της Μαλαισίας, η Ocean Infinity θα πληρωθεί μόνο εφόσον υπάρξει αποτέλεσμα. Αν το κουφάρι του αεροσκάφους εντοπιστεί, η αμοιβή θα ανέλθει στα 70 εκατομμύρια δολάρια· σε αντίθετη περίπτωση, δεν προβλέπεται καταβολή χρημάτων.

Οι νέες, πιο στοχευμένες έρευνες θα πραγματοποιηθούν σε θαλάσσια περιοχή περίπου 15.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων – υποδεκαπλάσια σε σχέση με εκείνη που είχε ερευνηθεί σε προηγούμενες επιχειρήσεις. Η συγκεκριμένη ζώνη προσδιορίστηκε με βάση δορυφορικά δεδομένα, μοντελοποίηση της πιθανής πορείας του αεροσκάφους και επικαιροποιημένες αναλύσεις ειδικών.

Η Ocean Infinity είχε πραγματοποιήσει ανεπιτυχείς έρευνες και το 2018, ενώ επανήλθε για σύντομο χρονικό διάστημα την περασμένη άνοιξη, προτού αναστείλει τις επιχειρήσεις λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Προηγήθηκαν επίσης τριετείς έρευνες υπό την ηγεσία της Αυστραλίας, έως τον Ιανουάριο του 2017, χωρίς αποτέλεσμα.

Παρά τις εκτεταμένες και δαπανηρές έρευνες –τις μεγαλύτερες στην ιστορία της αεροπορίας– το κύριο κουφάρι του αεροσκάφους δεν έχει εντοπιστεί. Από το 2015 έχουν ανασυρθεί μόνο λιγότερα από 30 θραύσματα, τα οποία αποδίδονται στο Boeing 777, από την άτρακτο και το σύστημα προσγείωσης. Τα συντρίμμια βρέθηκαν στη Ρεϊνιόν και στη Μοζαμβίκη, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την περιοχή των ερευνών.

Κανένα από τα λείψανα των θυμάτων δεν έχει βρεθεί.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν 153 Κινέζοι υπήκοοι, περίπου 40 Μαλαισιανοί, καθώς και πολίτες από άλλες 13 χώρες, μεταξύ των οποίων τέσσερις Γάλλοι, Αυστραλοί, Ινδοί, Αμερικανοί και Ολλανδοί.

Η ανεξήγητη εξαφάνιση της πτήσης MH370 έχει τροφοδοτήσει πλήθος θεωριών, από σκόπιμη ενέργεια του πιλότου έως αεροπειρατεία ή εκτροπή της πορείας του αεροσκάφους.

Την ίδια ώρα, οι συγγενείς των αγνοουμένων επιβατών εξακολουθούν να ζητούν απαντήσεις από τις αρχές της Μαλαισίας, ακόμη και σήμερα.

