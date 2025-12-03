Malaysia Airlines MH370: Ξεκινάνε μετά από 11 χρόνια ξανά οι έρευνες για το εξαφανισμένο αεροπλάνο

Η έρευνα για την εξαφάνιση της πτήσης Malaysia Airlines MH370 επανεκκινείται μέσα στον μήνα, περισσότερο από μία δεκαετία μετά το μυστηριώδες χαμό του αεροπλάνου. Το Boeing 777, που μετέφερε 239 επιβάτες από την Κουάλα Λουμπούρ προς το Πεκίνο, παραμένει μια από τις πιο σκοτεινές και ανεξήγητες υποθέσεις της σύγχρονης αεροπορίας.

Μετά από χρόνια παύσης, η Ocean Infinity επιστρέφει με προηγμένα ρομποτικά συστήματα για να «σαρώσει» τον βυθό, σε μια προσπάθεια να εντοπίσει επιτέλους τα συντρίμμια. Η νέα φάση της έρευνας θα διαρκέσει 55 ημέρες, ξεκινώντας στις 30 Δεκεμβρίου, και θα επικεντρωθεί σε περιοχές που θεωρούνται οι πιο πιθανές να κρύβουν απαντήσεις.

Μια εξαφάνιση χωρίς προηγούμενο

Το αεροπλάνο χάθηκε από τα ραντάρ στις 8 Μαρτίου 2014, λίγη ώρα μετά την απογείωση. Η επανέναρξη των ερευνών έγινε δεκτή με ανακούφιση από τις οικογένειες των 239 επιβατών – στην πλειονότητά τους Κινέζοι – που ζουν εδώ και 11 χρόνια με την αγωνία και την αβεβαιότητα.

Δέσμευση από τη Μαλαισία

Το υπουργείο Μεταφορών της Μαλαισίας δήλωσε πως «η τελευταία εξέλιξη υπογραμμίζει τη δέσμευση της χώρας να προσφέρει ένα τέλος σε όσους επλήγησαν από την τραγωδία». Τον Μάρτιο, η κυβέρνηση ενέκρινε συμβόλαιο τύπου «no-find, no-fee» με την Ocean Infinity για μια νέα έρευνα σε περιοχή 15.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Αν εντοπιστεί το αεροσκάφος, η εταιρεία θα λάβει 70 εκατ. δολάρια.

Άκαρπες έρευνες και θεωρίες

Οι προηγούμενες επιχειρήσεις είχαν σταματήσει τον Απρίλιο λόγω κακοκαιρίας, ενώ μια δαπανηρή διεθνής έρευνα δεν οδήγησε σε σαφή ευρήματα. Μοναδική ένδειξη αποτέλεσαν κομμάτια που ξεβράστηκαν σε παραλίες της ανατολικής Αφρικής και νησιά του Ινδικού Ωκεανού. Το 2018 η Ocean Infinity είχε επιχειρήσει ξανά, χωρίς αποτέλεσμα. Οι ειδικοί επιμένουν πως το αεροσκάφος κατέληξε στον νότιο Ινδικό Ωκεανό, περίπου 1.200 μίλια από το Περθ της Αυστραλίας.

Η αμφιλεγόμενη θεωρία του Βρετανού ειδικού

Ο Βρετανός τεχνικός Ίαν Γουίλσον είχε υποστηρίξει το 2023 ότι εντόπισε το MH370 μέσα σε ζούγκλα της Καμπότζης μέσω Google Maps. «Μετρώντας την εικόνα, βλέπεις περίπου 69 μέτρα, αλλά φαίνεται να υπάρχει κενό ανάμεσα στην ουρά και το πίσω μέρος του αεροπλάνου. Είναι λίγο μεγαλύτερο, αλλά αυτό το κενό ίσως το εξηγεί», ανέφερε, επιμένοντας ότι τα υπολείμματα βρίσκονται στην πιο πυκνή και σκούρα περιοχή της ζούγκλας.

Παρά τις θεωρίες, τις εικόνες και τις υποθέσεις, η αλήθεια για την τύχη του MH370 παραμένει άγνωστη. Η νέα έρευνα ίσως αποτελέσει την τελευταία ευκαιρία για να δοθούν οι απαντήσεις που περιμένουν εδώ και χρόνια οι οικογένειες των θυμάτων.