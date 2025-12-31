Μεταγραφές: Ο Άρης κάνει δικό του τον Χόνγκλα – Συμφώνησε με τη Γρανάδα

Οι «κίτρινοι» ήρθαν σε προφορική συμφωνία με την ισπανική ομάδα για την απόκτηση του 27χρονου Καμερουνέζου.

Ο Χόνγκλα είναι εδώ και καιρό στο στόχαστρο του Άρη, ο οποίος βρήκε τη «χρυσή» τομή με τη Γρανάδα, η οποία θα κάνει μερική απόσβεση του ποσού (βλ. 3.000.000 ευρώ) που έδωσε για να τον αποκτήσει από τη Βερόνα.

Ο ποδοσφαιριστής, από την πλευρά του, θέλει να αποχωρήσει, καθώς δεν έχει αγωνιστική ρόλο κι ο Άρης καταφέρνει να προσθέσει στο ρόστερ του έναν παίκτη που είχε ξεχωρίσει ο Ρούμπεν Ρέγες. Εν κατακλείδι, το deal αφήνει άπαντες ικανοποιημένους.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει κάποια δυσάρεστη… έκπληξη της τελευταίας στιγμής, ο Χόνγκλα θα αποτελέσει τη δεύτερη μεταγραφή των «κίτρινων», οι οποίοι έχουν ήδη αποκτήσει τον 25χρονο αριστερό εξτρέμ, Οτμάν Μπουσαΐντ.

Διαβάστε επίσης