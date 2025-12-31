Φωτιά τώρα σε βυτιοφόρο στον Λαγκαδά στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Σερρών - Αναφορές για εκρήξεις

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το πρωί της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου, για φωτιά που ξέσπασε σε βυτιοφόρο όχημα στο 19ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Σερρών, στην περιοχή του Λαγκαδά.

Το βυτιοφόρο τυλίχθηκε στις φλόγες όταν βρισκόταν ακόμη εν κινήσει.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε βυτιοφόρο όχημα, στο 19ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκη – Σερρών , Λαγκαδά #Θεσσαλονίκη.

Επιχειρούν 22 #πυροσβέστες με 9 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 31, 2025

Ο οδηγός πρόλαβε εγκαίρως να απομακρυνθεί και δεν τραυματίστηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώνονται εκρήξεις και η πυρκαγιά έχει επεκταθεί.

Η Τροχαία έχει κλείσει και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της εθνικής οδού για λόγους ασφαλείας.