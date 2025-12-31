Το Μπουένος Άιρες «βυθίστηκε» στο σκοτάδι λόγω βλάβης – Πάνω από 40.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα
Μπλακ άουτ σε γειτονιά του Μπουένος Άιρες λόγω βλάβης σε υποσταθμό ρεύματος
Μεγάλη αναστάτωση την παραμονή της Πρωτοχρονιάς σε τμήματα του Μπουένος Άιρες λόγω διακοπής ρεύματος.
Η πρωτεύουσα της Αργεντινής και αρκετά προάστια «βυθίστηκαν» στο σκοτάδι τα ξημερώματα (μεταξύ 01:00 και 02:00 κατεγράφησαν οι περισσότερες αναφορές, 06:00 – 07:00 ώρα Ελλάδος).
Περισσότερα από 45.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Εθνικής Ρυθμιστικής Αρχής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ENRE).
Οι διακοπές επηρέασαν πελάτες των εταιρειών Edesur και Edenor, εν μέσω ενός «κύματος» καύσωνα στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, με θερμοκρασίες άνω των 30℃ για μεγάλο μέρος της μέρας. Σε ορισμένες συνοικίες, όπως η San Cristóbal, η διακοπή της παροχής διήρκεσε πάνω από 4 ώρες.
«Μια βλάβη στον υποσταθμό Μποσκές προκάλεσε διακοπή που έπληξε διάφορους υποσταθμούς της πρωτεύουσας και της περιφέρειας. Οι τεχνικές μας ομάδες εργάζονται ήδη στην περιοχή. Η παροχή θα αποκατασταθεί σταδιακά», ενημέρωσε η εταιρεία.