Αμείωτες οι ροές μεταναστών στην Κρήτη: Τρία νέα «καραβάνια» μέσα σε λίγες ώρες

Συνεχίζονται οι ροές μεταναστών προς τη χώρα μας στην περιοχή νοτίως της Κρήτης καθώς τις τελευταίες ώρες καταγράφηκαν τρία νέα περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών.

Όπως αναφέρει το cretapost.gr, φορτηγό πλοίο υπό σημαία Τουρκίας εντόπισε και περισυνέλεξε 30 άτομα που επέβαιναν σε μικρή λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων.

Την ίδια ώρα έτερο πλοίο υπό σημαία Γερμανίας ειδοποίησε τις αρχές για λέμβο που μετέφερε 35 αλλοδαπούς περίπου 45 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων.

Ακολούθησε και τρίτη επιχείρηση, όταν ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής περισυνέλεξε 42 ακόμη άτομα από λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 14 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων.

Σημειώνεται ότι τα 107 άτομα που διασώθηκαν μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων για τις πρώτες βοήθειες και την καταμέτρησή τους ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των διακινητών τους.

Συνελήφθη 23χρονος διακινητής για τους 23 μετανάστες στη Γαύδο

Στο μεταξύ, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός ατόμου ως διακινητή για τους 23 μετανάστες που εντοπίστηκαν την Τρίτη (18/11) το βράδυ ανατολικά της Γαύδου.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι άνδρες του λιμενικού σώματος κατά τη διάρκεια των καταθέσεων που έλαβαν από τους μετανάστες αναγνωρίστηκε ένας 23χρονος από το Σούδαν ως ο διακινητής τους που τους μετέφερε έναντι χρηματικής αμοιβής από το Τομπρούκ της Λιβύης στην Ελλάδα.

Διαβάστε επίσης