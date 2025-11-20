Αλέκος Φλαμπουράρης: Στις 14:30 η πολιτική του κηδεία – Η επιθυμία της οικογένειας

Στις 14.30 σήμερα το μεσημέρι θα τελεστεί η πολιτική κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη στο πάρκο Ελευθερίας, στον χώρο του πρώην ΕΑΤ – ΕΣΑ.

Υπενθυμίζεται ότι το στέλεχος της Αριστεράς και πρώην υπουργός Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τρίτη σε ηλικία 87 χρόνων στο σπίτι του, ενώ το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Στην πολιτική κηδεία, επικήδειους αναμένεται να εκφωνήσουν ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας –για τον οποίο υπήρξε μέντοράς του–, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής και στέλεχος της Νέας Αριστεράς Νίκος Βούτσης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, εκπρόσωπος της οικογένειας, καθώς και συνεργάτες του από την επαγγελματική του δραστηριότητα στον τομέα των κατασκευών.

Παράκληση της οικογένειας ζητεί αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν, να καταθέσουν χρήματα για την ενίσχυση του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ΚΕΑ/ΑΜΕΑ (τρ. λογαριασμός Alpha Bank: GR3101402350235002002004806, Εθνική Τράπεζα: GR8801101130000011329600446).

Μετά την τελετή, η σορός του Αλέκου Φλαμπουράρη θα αποτεφρωθεί, σε στενό οικογενειακό κύκλο, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

