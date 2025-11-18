Αλέκος Φλαμπουράρης: Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θανατό του

Δεν κατέστη δυνατή η αναστροφή της κατάστασης του Αλέκου Φλαμπουράρη, παρά τις προσπάθειες των γιατρών στα επείγοντα, όπου μεταφέρθηκε χωρίς αναπνοή και σφυγμό, αναφέρει το ΙΑΣΩ στο ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατό του.

Παράλληλα, εκφράζει τα συλλυπητήρια στην οικογένειά του.



Αναλυτικά το ιατρικό ανακοινωθέν:

Σήμερα, Τρίτη 18 Νοεμβρίου, μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου μας ο πρώην Υπουργός Επικρατείας Αλέκος Φλαμπουράρης χωρίς σημεία ζωής.



Κατά την άμεση κλινική εκτίμηση από το ιατρικό προσωπικό, διαπιστώθηκε απουσία αναπνοής και σφυγμού. Ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες καρδιοαναπνευστικής ανάνηψης (CPR) σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα.



Παρά τις επανειλημμένες και συντονισμένες ιατρικές προσπάθειες, δεν κατέστη δυνατή η αναστροφή της κατάστασης και διαπιστώθηκε ο θάνατος του ασθενούς στις 14:32.



Η Διοίκηση και το ιατρικό προσωπικό εκφράζουν τα ειλικρινή συλλυπητήριά τους στην οικογένεια του εκλιπόντος.

