Την Πέμπτη στο ΕΑΤ-ΕΣΑ η πολιτική κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναβάλλει όλες τις συνεδριάσεις του μέχρι την κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη

Newsbomb

Την Πέμπτη στο ΕΑΤ-ΕΣΑ η πολιτική κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την Πέμπτη (20/11) θα γίνει η πολιτική κηδεία του πρώην Υπουργού Επικρατείας της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και ιστορικού στελέχους της Αριστεράς, Αλέκου Φλαμπουράρη, που έφυγε σε ηλικία 87 ετών την Τρίτη (18/11).

Την ίδια ώρα στην αναβολή όλων των εσωκομματικών συνεδριάσεων μέχρι την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου, προχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, λόγω του θανάτου του Αλέκου Φλαμπουράρη σε ηλικία 87 ετών.

«Λόγω της οδυνηρής απώλειας του αγαπημένου συντρόφου μας Αλέκου Φλαμπουράρη αναβάλλεται η αυριανή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας όπως και όλες οι εσωκομματικές διαδικασίες και συνεδριάσεις οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ μέχρι και την Πέμπτη, ημέρα της κηδείας», σημειώνει η Κουμουνδούρου σε ανακοίνωσή της.

Μεταξύ άλλων τονίζει πως ο Αλέκος Φλαμπουράρης «ήταν πάντα εκεί, σε κάθε συγκυρία. Μέλος της ΠΓ και της ΚΕ του κόμματος μέχρι τον Ιούνιο του 2025 με καταλυτική προσφορά, ανέλαβε στη συνέχεια τη θέση του Προέδρου του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς, ακατάβλητος και γεμάτος ιδέες, πρόθυμος πάντα να στηρίξει το κόμμα του και την πορεία του Ινστιτούτου».

Τέλος, εκφράζει «τη βαθύτατη θλίψη του για τον θάνατο του Αλέκου Φλαμπουράρη και τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους οικείους του».

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ:

«Ο συνεπής αγωνιστής, ο επιστήμονας, ο άνθρωπος της ορθής κρίσης που πάντα έβρισκε λύσεις, ο σύντροφος Αλέκος Φλαμπουράρης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας φτωχότερο τον κόσμο της Αριστεράς, την οποία υπηρέτησε σε όλη του τη ζωή. Αρνούμενος να απογοητευτεί ή να αποσυρθεί, πήγε κόντρα στους δύσκολους καιρούς μέχρι το τέλος, δίνοντας σε όλους μας παράδειγμα.

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης σπούδασε στο Πολυτεχνείο του Γκρατς στην Αυστρία και έπειτα αποφοίτησε από την Πολυτεχνική Σχολή Θεσσαλονίκης ως πολιτικός μηχανικός. Βρισκόταν επί δεκαετίες στην πρώτη γραμμή των αγώνων του ελληνικού λαού. Συμμετείχε, ως μαθητής, στους αγώνες αυτοδιάθεσης της Κύπρου. Οργανώθηκε στο ΚΚΕ και στη Νεολαία Λαμπράκη και συνελήφθη για την αντιδικτατορική του δράση. Μεταπολιτευτικά, εντάχθηκε στο ΚΚΕ Εσωτερικού, στη συνέχεια στο ΚΚΕ Εσωτερικού ΑΑ, στον Συνασπισμό και κατόπιν στον ΣΥΡΙΖΑ, διακρινόμενος και ως βουλευτής του και ως υπουργός.

Στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν υπουργός Επικρατείας για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου, αναλαμβάνοντας από το 2016 πρόσθετες αρμοδιότητες για την επίλυση καθημερινών προβλημάτων των πολιτών, καθώς και για μεγάλες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Διατέλεσε βουλευτής από τον Σεπτέμβρη του 2015 ως τον Μάιο του 2023.

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης ήταν πάντα εκεί, σε κάθε συγκυρία. Μέλος της ΠΓ και της ΚΕ του κόμματος μέχρι τον Ιούνιο του 2025 με καταλυτική προσφορά, ανέλαβε στη συνέχεια τη θέση του Προέδρου του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς, ακατάβλητος και γεμάτος ιδέες, πρόθυμος πάντα να στηρίξει το κόμμα του και την πορεία του Ινστιτούτου.

Η λιτή περιγραφή, που ο ίδιος προτιμούσε, αναφορικά με τους σημαντικούς σταθμούς στη δράση και τη ζωή του, δεν μπορεί να αποδώσει επαρκώς όσα έπραξε, όσα βίωσε, όσα τόλμησε όλες τις δεκαετίες που στάθηκε ανυποχώρητος στη θέση που επέλεξε, μέσα στον λαό και για τον λαό, επιδιώκοντας την ενότητα της Αριστεράς αλλά και του προοδευτικού χώρου συνολικά.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για τον θάνατο του Αλέκου Φλαμπουράρη και τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους οικείους του.

Καλό ταξίδι Αλέκο.

Λόγω της οδυνηρής απώλειας του αγαπημένου συντρόφου μας Αλέκου Φλαμπουράρη αναβάλλεται η αυριανή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας όπως και όλες οι εσωκομματικές διαδικασίες και συνεδριάσεις οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μέχρι και την Πέμπτη, ημέρα της κηδείας».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:59ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: «Πεδίο δοκιμών» του Πούτιν η Βαλτική - «Αυξανόμενη» και «πραγματική» απειλή η Ρωσία

20:54ΚΟΣΜΟΣ

Μαλί: 31 άμαχοι νεκροί σε επιχειρήσεις του στρατού κατά των τζιχαντιστών

20:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέκος Φλαμπουράρης: Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θανατό του

20:32ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Έντονη αντιπαράθεση στο κοινοβούλιο για το σκάνδαλο διαφθοράς - Αναβλήθηκε η ψηφοφορία για την αποπομπή της υπουργού Ενέργειας

20:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: «Το “Αμοργόραμα” είναι πρωτοβουλία με βαθύ πατριωτικό περιεχόμενο και προσανατολισμό

20:29ΚΟΣΜΟΣ

«Ανθρώπινα σαφάρι» στο Σαράγεβο: Πώς αποκαλύφθηκε ο «τουρισμός ελεύθερων σκοπευτών» - Πλήρωσαν για να σκοτώσουν

20:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λευκορωσία - Ελλάδα: Με πολλές εκπλήξεις και 7 αλλαγές η ενδεκάδα του Γιοβάνοβιτς

20:17ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Με κάθε επισημότητα έγινε δεκτός ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στον Λευκό Οίκο - Δείτε βίντεο

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Όσα υποστήριξε κατά την απολογία του ο 29χρονος - «Τσακωθήκαμε σε φανάρι», τι είπε για το σπρέι πιπεριού

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αχαΐα: Άνδρας βρέθηκε κρεμασμένος σε ελιά - Εντοπίστηκε σημείωμα

19:51ΕΛΛΑΔΑ

Ιεράπετρα: 92 μετανάστες διασώθηκαν στα ανοιχτά της νησίδας Χρυσής

19:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Με Μπακασέτα, αλλά και 14 απουσίες η προετοιμασία για τον Πανσερραϊκό

19:47ΕΛΛΑΔΑ

Εκλογή της Ελληνίδας δικαστή Αικατερίνης Κουτσοπούλου στο Δικαστήριο Επίλυσης Διαφορών του ΟΗΕ

19:46ΕΛΛΑΔΑ

Ανησυχία στη Θεσσαλονίκη: Αγέλη λύκων εμφανίστηκε στην Πυλαία - Δείτε βίντεο

19:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Την Πέμπτη στο ΕΑΤ-ΕΣΑ η πολιτική κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη

19:42ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέες αποκαλύψεις - 66 εκατ. ευρώ δόθηκαν... κατά λάθος

19:40ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Cloudflare: Ζητάμε συγγνώμη, δεν ήταν κυβερνοεπίθεση - Η απολογία μετά την παγκόσμια κατάρρευση

19:38ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Μπλακ άουτ» στο ίντερνετ: Αποκαταστάθηκαν πλήρως οι υπηρεσίες της Cloudfare

19:30ΚΟΣΜΟΣ

Κωνσταντινούπολη: Οι κρίσιμες στιγμές της οικογένειας τουριστών που δηλητηριάστηκε - Βίντεο από τη μεταφορά τους με ταξί στο νοσοκομείο

19:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Πάτρικ Μπέβερλι: Συνελήφθη ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού - «Πήγε να πνίξει την αδελφή του»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μακροπρόθεσμη πρόβλεψη για την Ελλάδα - Πώς θα κυλήσουν Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος

12:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου: Να καταργηθεί ο εορτασμός της 17ης Νοεμβρίου – 6 μύθοι για το Πολυτεχνείο

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Όσα υποστήριξε κατά την απολογία του ο 29χρονος - «Τσακωθήκαμε σε φανάρι», τι είπε για το σπρέι πιπεριού

18:40WHAT THE FACT

Εργάτες ανακάλυψαν σχεδόν 1500 τόνους χρυσού στην Κίνα, αξίας πάνω από 166 δισεκατομμύρια ευρώ

19:42ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέες αποκαλύψεις - 66 εκατ. ευρώ δόθηκαν... κατά λάθος

20:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέκος Φλαμπουράρης: Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θανατό του

20:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λευκορωσία - Ελλάδα: Με πολλές εκπλήξεις και 7 αλλαγές η ενδεκάδα του Γιοβάνοβιτς

19:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Την Πέμπτη στο ΕΑΤ-ΕΣΑ η πολιτική κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στο Τορίνο για τον Μάριο: «Το περιθώριο ζωής για το παιδί μου χθες ήταν 10 μέρες, σήμερα 9»

19:46ΕΛΛΑΔΑ

Ανησυχία στη Θεσσαλονίκη: Αγέλη λύκων εμφανίστηκε στην Πυλαία - Δείτε βίντεο

19:30ΚΟΣΜΟΣ

Κωνσταντινούπολη: Οι κρίσιμες στιγμές της οικογένειας τουριστών που δηλητηριάστηκε - Βίντεο από τη μεταφορά τους με ταξί στο νοσοκομείο

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με μαϊμού επενδύσεις: Προφυλακίστηκαν ο «αρχηγός» και ο «υπαρχηγός» - Η ανακοίνωση του καζίνο Λουτρακίου

15:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεσσαλονίκη: Το τελευταίο αντίο στον πρώην υπουργό και βουλευτή Δημήτρη Σταμάτη

13:44ΚΟΣΜΟΣ

Αδελφές Κέσλερ: Οι θρυλικές δίδυμες έδωσαν τέλος στη ζωή τους την ίδια ημέρα με «υποβοηθούμενη αυτοκτονία»

21:29ΚΟΣΜΟΣ

Θησαυρός των Αψβούργων: Στη δημοσιότητα άγνωστα κοσμήματα έπειτα από 100 χρόνια

18:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ο Μανώλης Πετσίτης, πρώην συνεργάτης του Νίκου Παππά, είχε μισθώσει αμάξι που είχαν χρησιμοποιήσει παλαιότερα οι δράστες της δολοφονίας Λάλα

12:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα εποχή για τον θρυλικό «Εξωστρεφή»: Ο Δήμος Αθηναίων τον παραχωρεί δωρεάν «με κοινωνικό πρόσημο»

14:41ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Ανατροπή στο θάνατο του 3χρονου Ανδρέα - Το μωρό έπεσε από τη γουρούνα του θείου!

19:38ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πρεμιέρα για την υπερπαραγωγή «Αλεξάνδρεια»: Ο ουρανός του έρωτα, οι καβαφικοί στίχοι και οι γεωπολιτικές ταραχές στο Παλλάς

17:42ΕΛΛΑΔΑ

«Τσακωθήκαμε σε ένα φανάρι για το ποιος έκλεισε ποιον, ο καβγάς συνεχίστηκε και τον κυνήγησα»: 29χρονος Αλβανός ομολόγησε τον ξυλοδαρμό 58χρονου που έπεσε νεκρός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ