Συντετριμμένος ο Φάμελλος με τον θάνατο Φλαμπουράρη - Η ανάρτηση για την «ψυχή του κόμματος»

Τη βαθιά του οδύνη για τον θάνατο του Αλέκου Φλαμπουράρη εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος με ανάρτησή του, δηλώνοντας συντετριμμένος από την απώλεια «του συντρόφου, συναγωνιστή και φίλου».



Στη συγκινητική του ανάρτηση, ο Σωκράτης Φάμελλος χαρακτηρίζει τον Αλέκο Φλαμπουράρη «ψυχή του κόμματός μας και των γραφείων μας, σημείο αναφοράς στην κοινή μας προσπάθεια, αλλά και όλων των πρωτοβουλιών της Αριστεράς, πάντα με εποικοδομητική συμβολή και εναλλακτική πολιτική σκέψη».



«Στα χρόνια της κοινής μας πορείας στην κυβέρνηση, σε κάθε κρίσιμη στιγμή, ο Αλέκος ήταν εκεί, για όλους και όλες, με λύσεις ακόμα και στις πιο αντίξοες συνθήκες. Υπηρέτησε τον δημόσιο βίο με συνέπεια και αξιοπρέπεια, με εθελοντισμό και αλληλεγγύη, και μας αφήνει σημαντική κληρονομιά», αναφέρει ο Σωκράτης Φάμελλος στον αποχαιρετισμό του.



Αναφερόμενος στην πορεία του εκλιπόντα, ο κ. Φάμελλος αναφέρει ότι ο Αλέκος Φλαμπουράρης «έδωσε το παρών σε πολλές ιστορικές στιγμές της χώρας μας, από τη Νεολαία Λαμπράκη και τους αγώνες κατά της δικτατορίας, μέχρι τον αγώνα για τη σωτηρία της χώρας και την κυβέρνηση της Αριστεράς.



»Μέχρι και σήμερα ήταν ενεργός σε όλη την πολιτική λειτουργία και στην επανεκκίνηση του Ινστιτούτου Ν. Πουλαντζάς, πολλές φορές υπερβαίνοντας και τις φυσικές αντοχές του.



»Ο Αλέκος Φλαμπουράρης ήταν ενεργός πολίτης, αγωνιστής της Αριστεράς, αλλά και πραγματικός σύντροφος».

«Καλό σου ταξίδι, σύντροφε Αλέκο. Θα λείψεις από όλους μας. Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη, σεβασμό και εκτίμηση για όσα προσέφερες», καταλήγει ο Σωκράτης Φάμελλος.

Καλπάκης: «Αντίο ακριβέ μας σύντροφε»

Σε κλίμα μεγάλης συγκίνησης και η ανάρτηση του Γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Στέργιου Καλπάκη, ο οποίος αναφέρει:



«Αντίο ακριβέ μας σύντροφε Αλέκο Φλαμπουράρη. Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη και σεβασμό. Για την προσφορά σου στους αγώνες για δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη. Για τη συμβολή σου στην σπουδαία υπόθεση της Ανανεωτικής Αριστεράς. Για τη ζεστασιά που μας αγκάλιαζες πάντα τους νεότερους συντρόφους σου. Θα μας λείψεις Αλέκο μου».

