Το Ρεμπέτικο σε 70x100 - Εγκαινιάστηκε η έκθεση αφίσας από το περιοδικό gr design

Μία εβδομάδα μετά την επίσημη παρουσίαση του νέου του τεύχους, το περιοδικό gr design συνεχίζει το αφιέρωμά του στο Ρεμπέτικο με την έκθεση αφίσας «Το Ρεμπέτικο σε 70x100», η οποία εγκαινιάστηκε την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, στις 8 μ.μ., στον πολιτιστικό χώρο PLEX (Κεραμεικού 28).

Η έκθεση παρουσιάζει 100 αφίσες στο κλασικό μέγεθος 70x100 εκ.. Πρόκειται για έργα που δημιουργήθηκαν ειδικά για το περιοδικό από 100 διαφορετικούς δημιουργούς: εικαστικούς, γραφίστες, ζωγράφους, φωτογράφους, χαράκτες, αγιογράφους, σκιτσογράφους, σχεδιαστές κοσμημάτων, δημιουργικά γραφεία, αλλά και καλλιτέχνες από διαφορετικά πεδία, όπως ένας ζαχαροπλάστης και μία υφάντρα.

Οι αφίσες αποτελούν τον βασικό κορμό του νέου τεύχους του gr design, το οποίο αριθμεί 180 σελίδες και περιλαμβάνει συνολικά 100+1 αφίσες, επιχειρώντας μια σύγχρονη εικαστική ανάγνωση του Ρεμπέτικου.

Μέσα στις 100 αφίσες, βρίσκεται και αυτή του Αλέξη Κυριτσόπουλου. Ο ίδιος στα αριστερά

Το τεύχος παρουσιάστηκε επίσημα την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025 στο αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη (Πειραιώς 138), με χορηγό επικοινωνίας το CNN Greece.

Στην παρουσίαση μίλησαν ο Παναγιώτης Κουνάδης, ο Γιάννης Ευσταθιάδης, η Κυριακή Μπεϊόγλου, ο Δημήτρης Βραχνός και η Χάρις Αλεξίου, ενώ μουσικά συμμετείχαν οι Μιχάλης και Παντελής Καλογεράκης και η Χριστίνα Μαξούρη.

Ξεχωριστές στιγμές της εκδήλωσης αποτέλεσαν η παρέμβαση του Παναγιώτη Κουνάδη, ο οποίος μίλησε για τη σημασία και τη διαχρονική αξία του Ρεμπέτικου, καθώς και οι προσωπικές αφηγήσεις της Χάρις Αλεξίου, που μοιράστηκε μνήμες και βιώματα. Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς ήταν και το τραγούδι του Γιώργου Νταλάρα μαζί με τη Χριστίνα Μαξούρη, η οποία με την ερμηνεία της έδωσε έντονο συναισθηματικό τόνο στην εκδήλωση.

Η έκθεση λειτουργεί ως φυσική συνέχεια του αφιερώματος του gr design και ως μια πολυφωνική εικαστική αποτύπωση της διαχρονικής δύναμης του Ρεμπέτικου, λίγο πριν… το χάραμα της νέας χρονιάς.

Το Ρεμπέτικο σε 70x100

Χώρος: PLEX, Κεραμεικού 28

Μέρες: Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025 έως 23 Ιανουαρίου 2026

Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά 18:00-22:00

Oι δημιουργοί των αφισών (αλφαβητικά)

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΤΑΚΗΣ, ΑΣΑΡΓΙΩΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΒΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ, ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ, (ΕΛΠΙΔΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ), ΒΡΕΤΤΟΣ ΤΑΣΣΟΣ, ΓΕΝΝΙΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΓΕΡΟΛΥΜΠΟΣ ΓΙΩΡΓΗΣ, ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΓΙΑΝΝΗΚΑΠΑΝΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ, ΓΙΑΤΡΑΚΗ ΔΑΝΑΗ, ΓΟΥΓΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΕΡΒΕΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΔΑΡΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ, ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (STUDDED BETRAYAL), ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΖΑΧΟΥ ΑΜΑΛΙΑ, ΗΡΩΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ, ΚΑΛΟΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΚΑΤΣΑΔΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΖΩΗ, ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΚΟΡΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΚΟΥΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ ΖΩΗ, ΚΡΑΣΑΓΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ, ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, ΚΩΤΣΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΑΛΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΜΑΝΙΔΑΚΗ ΕΥΑ, ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ ΤΑΣΟΣ, ΜΑΧΟΥ ΝΤΑΝΙΕΛΑ, ΜΕΛΑ ΕΥΑ, ΜΕΞΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΜΕΞΗΣ ΠΑΡΙΣ, ΜΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΑ, ΜΠΙΘΑ ΘΑΛΕΙΑ, ΝΤΑΛΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΑ, ΝΤΑΣΚΑΣ ΝΕΑΡΧΟΣ (POLKADOT), ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (LITTLE MISS GRUMPY), ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, (PNGS), ΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ, ΠΑΠΑΓΙΑNΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (SDEVIANO), ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΒΑΝ, ΞΑΝΘΑΚΗ ΔΑΝΑΗ, ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΠΑΡΛΙΑΡΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ, ΡΟΥΝΗ ΧΡΥΣΙΔΑ, ΣΙΓΜΑ ΜΑΡΙΑ, ΣΚΑΝΔΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΣΜΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ, ΣΤΑΥΓΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ, ΤΕΡΖΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΤΖΩΡΤΖΗ ΑΝΝΑ, ΤΣΙΛΟΜΗΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΦΑΡΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ, ΦΕΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΙΚΟΣ, ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ, ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ, BRICK HOME STUDIO, BEETROOT, BOB STUDIO, CACAO ROCKS, FAYE NALA, CAPARO DC, GALAL AMANDA, ΣΟΦΙΑ ΚΟΡΦΙΑΤΗ/ FAZE DESIGN STUDIO, HERVIK, HØLY, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ/STUDIO JUNIPER, KEMOSABE STUDIO, LITTLE STONE STUDIO, LUMINOUS DESIGN GROUP, ODD BLEAT, SEMIOTIK DESIGN, STRICTLY STUDIO, TILL NOON, TYPICAL ORGANIZATION

Το πάλκο και οι αφίσες για το ρεμπέτικο

