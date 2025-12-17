Η συνάντηση Νταλάρα - Αλεξίου για χάρη του Ρεμπέτικου και του περιοδικού Gr design

Ιδιαίτερα συγκινημένο έμεινε το κοινό που παραβρέθηκε την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου στο αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη, στην εκδήλωση του περιοδικού gr design, με αφορμή την παρουσίαση του νέου του τεύχους, αφιερωμένου στο Ρεμπέτικο.

Η βραδιά εξελίχθηκε σε έναν φόρο τιμής στο λαϊκό τραγούδι και τους ανθρώπους που το υπηρέτησαν, συνδυάζοντας μαρτυρίες, μουσική και έντονη συναισθηματική φόρτιση.

Γιώργος Νταλάρας, Χάρις Αλεξίου

Χάρις Αλεξίου και Γιώργος Νταλάρας ανάμεσα στους προσκεκλημένους

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους της βραδιάς βρέθηκαν η Χάρις Αλεξίου και ο Γιώργος Νταλάρας, με τον καθένα να επιφυλάσσει τη δική του έκπληξη για το κοινό.

Η Χάρις Αλεξίου συγκίνησε με μια προσωπική αφήγηση από τη διαδρομή της στο τραγούδι, περιγράφοντας πώς κατάφερε να πείσει έναν Νορβηγό, μπασίστα της τζαζ να «αγκαλιάσει» το ρεμπέτικο και να το ερμηνεύσει μέσα από τη δική του μουσική γλώσσα. Μια ιστορία που ανέδειξε τη δύναμη και την οικουμενικότητα του είδους.

«Δεν ήξερε τι πάει να πει ρεμπέτικο. Έπαιζε πολύ καλά, αλλά δεν το ένιωθε - και ήταν λογικό, πού να το ξέρει. Του είπα πως πρέπει πρώτα να το νιώσεις. Εκείνη τη στιγμή αποφάσισα να βάλω το playback να παίζει και άρχισα να του χορεύω, μέχρι που ίδρωσα, για να καταλάβει τη δύναμη και την ψυχή που κρύβει το ρεμπέτικο. Κι έτσι το γράψαμε».

Χάρις Αλεξίου

Παράλληλα, έγινε αναφορά στη μακρόχρονη κοινή πορεία της με τον Γιώργο Νταλάρα, οι οποίοι έχουν συνεργαστεί ερμηνεύοντας μαζί εμβληματικά ρεμπέτικα τραγούδια, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στη σύγχρονη ιστορία του είδους.

Η Χάρις Αλεξίου

Η Χριστίνα Μαξούρη και ο φόρος τιμής στη Σωτηρία Μπέλλου

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η βράβευση της Χριστίνας Μαξούρη, η οποία τιμήθηκε με το βραβείο Aνάπτυξης των ιδεών και του επαγγελματικού ήθους για το 2025 του gr design για την ερμηνεία της στον ρόλο της Σωτηρίας Μπέλλου με τα Τραγούδια της Σωτηρίας.

Η Χριστίνα Μαξούρη και ο Γιώργος Νταλάρας, τραγουδούν το γνωστό ρεμπέτικο τραγούδι "Άνοιξε"

Με τον Γιώργο Νταλάρα να «σιγοντάρει» μουσικά, η ηθοποιός ερμήνευσε τραγούδια που σημάδεψαν τη διαδρομή της Μπέλλου, προσφέροντας στο κοινό ένα έντονα φορτισμένο καλλιτεχνικό στιγμιότυπο που έκλεισε το επίσημο μέρος της εκδήλωσης.

Χριστίνα Μαξούρη και μουσικοί

Η βραδιά, ωστόσο, είχε δώσει από νωρίς το στίγμα της. Η αρχή της εκδήλωσης ανήκε στα Καλογεράκια, που άνοιξαν μουσικά την παρουσίαση, ερμηνεύοντας το ρεμπέτικο «Θα φύγω, θα με χάσεις», μαζί με ποιήματα του Ρεμπώ, προετοιμάζοντας το έδαφος για όσα θα ακολουθούσαν.

Μιχάλης και Παντελής Καλογεράκης

Αυτή η πρώτη μουσική στιγμή ήταν εκείνη που έδωσε τον τόνο και οδήγησε φυσικά στο φινάλε.

Μιχάλης Καλογεράκης

Οι ομιλητές της παρουσίασης

Στην παρουσίαση του τεύχους μίλησαν επίσης ο Παναγιώτης Κουνάδης, ο Γιάννης Ευσταθιάδης, η Κυριακή Μπεϊόγλου και ο Δημήτρης Βραχνός. Αναφέρθηκαν στη σημασία του ρεμπέτικου ως πολιτιστικού και κοινωνικού φαινομένου, αλλά και στη συμβολή του περιοδικού gr design στην τεκμηρίωση και ανάδειξη της σύγχρονης ελληνικής δημιουργίας.

Γιάννης Ευσταθιάδης

Δημήτρης Βραχνός

Κυριακή Μπεϊόγλου

100 αφίσες για το Ρεμπέτικο

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν, επίσης, οι 100 αφίσες για τα 100 χρόνια του Ρεμπέτικου, δημιουργίες εικονογράφων, γραφιστών και καλλιτεχνών από διαφορετικά πεδία.

01 02 Πάνος Κωνσταντόπουλος και Σοφία Μαυραντζά 02 02 100 Αφίσες για το Ρεμπέτικο Τραγούδι

Μέσα από σύγχρονες εικαστικές προσεγγίσεις, οι αφίσες ανέδειξαν τη διαχρονική δυναμική του ρεμπέτικου, φωτίζοντας τη γέφυρα που ενώνει το λαϊκό τραγούδι με τη σύγχρονη τέχνη και τον σχεδιασμό.Την παρουσίαση επιμελήθηκαν η δημοσιογράφος Σοφία Μαυραντζά και ο δημιουργός του gr design, Πάνος Κωνσταντόπουλος.

Σοφία Μαυραντζά

Η εκδήλωση λειτούργησε ως μια συνάντηση μνήμης μουσικής και σύγχρονης δημιουργίας. Έναν αιώνα μετά τη γέννησή του, το ρεμπέτικο απέδειξε ότι παραμένει παρόν, εμπνέοντας νέες αφηγήσεις και χτίζοντας γέφυρες ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν της ελληνικής τέχνης.

Γλυκό φινάλε με άρωμα ρεμπέτικου

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με το «γλυκό του ρεμπέτη», μια ξεχωριστή γαστρονομική δημιουργία του Στέλιου Παρλιάρου, που πρόσθεσε μια ακόμα αισθητηριακή πινελιά σε μια ήδη πολυεπίπεδη εμπειρία.

Το γλυκό του Ρεμπέτη, με την υπογραφή του Στέλιου Παρλιάρου

