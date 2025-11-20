Δεν προσέρχεται στην Εξεταστική ο «Φραπές» - Βίαιη προσαγωγή ζητά η αντιπολίτευση

Να μην προσέλθει στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποφάσισε ο «Φραπές» Γιώργος Ξυλούρης, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής.

Στο υπόμνημά του, ο κ. Ξυλούρης αναφέρει ότι «τον τελευταίο καιρό όμως έχουν διαρρεύσει στα ΜΜΕ πλήθος εγγράφων, τα οποία με αναφέρουν ως κατηγορούμενο ή ύποπτο για σωρεία αδικημάτων σχετικά με το υπό εξέταση θέμα, χωρίς να έχω πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα και φερόμενα ως στοιχεία. Παράλληλα έχουν διαρρεύσει στα ΜΜΕ σχετικό πόρισμα της Αρχής Κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες, το οποίο επίσης αν και κατέθεσα σχετικό αίτημα δεν έχω ακόμη πρόσβαση».

Σε άλλο σημείο του υπομνήματος ο κ. Ξυλούρης τονίζει ότι «σύμφωνα με τα παραπάνω, η μαρτυρική μου κατάθεση ενώπιον της επιτροπής υμών η οποία θα προβληθεί δημοσίως θα οδηγήσει με βεβαιότητα σε παραβίαση του κατ' άρθρο 6 της ΕΣΔΑ δικαιώματός μου σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης σύφμωνα με την προπαρατιθέμενη νομολογία του ΕΣΔΑ, αφού, εφόσον παραστώ, θα εξαναγκαστώ να απαντήσω ως μάρτυρας (καθήκον μαρτυρίας και αληθείας) σε ερωτήσεις των μελών της παραπάνω Επιτροπής, εκ των οποίων θα αναιρεθεί οποιοδήποτε δικαίωμά μου σε οποιαδήποτε μελλοντική κλήτευσή μου και κατάθεση ενώπιον των αρχών ως υπόπτου ή κατηγορουμένου».

Η απόφαση του Γιώργου Ξυλούρη να μην προσέλθει προκάλεσε την αντίδραση των μελών της Επιτροπής με τον εισηγητή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη να προτείνει η υπόθεση να διαβιβαστεί άμεσα στον Εισαγγελέα προκειμένου η δικαιοσύνη να προχωρήσει στα περαιτέρω.

Από την πλευρά της η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη ζήτησε ευθέως τη βίαιη προσαγωγή του, καθώς, όπως είπε, ο λόγος για τον οποίο δεν προσήλθε δεν ήταν αυτά που αναφέρει «καταχρηστικά» στο υπόμνημα, αλλά γιατί αν απαντούσε στις ερωτήσεις της επιτροπής, ο «Φραπές» θα διέψευδε την κατάθεση του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη.

Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, ο εισηγητής Βασίλης Κόκκαλης τόνισε ότι η απουσία Ξυλούρη συμφέρει τη ΝΔ, και ότι δεν έχει λάβει την ιδιότητα του κατηγορουμένου, η οποία θα του έδινε τη δυνατότητα να επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής. Συνεπώς, για αυτόν τον λόγο, ο ΣΥΡΙΖΑ συμφωνεί στη βίαιη προσαγωγή του μάρτυρα.

Τη βίαιη προσαγωγή του μάρτυρα ζήτησαν επίσης το ΚΚΕ, η ΝΕΑΡ, Πλεύση Ελευθερίας, η Ελληνική Λύση και η Νίκη, ενώ υπέρ της βίαιης προσαγωγής τάχθηκε και ο ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξανδρος Αυλωνίτης.

Εκ μέρους της Ελληνικής Λύσης, ο βουλευτής Κώστας Μπούμπας είπε ότι «καλούμε τον μάρτυρα να διατηρήσει όση αξιοπρέπεια του έχει απομείνει και να προσέλθει στην Επιτροπή. Δεν είναι μόνο καθήκον και υποχρέωσή του να απαντήσει στους βουλευτές της Επιτροπής, αλλά στους συντοπίτες του, αγρότες της Κρήτης».

Από την πλευρά του, ο εισηγητής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας είπε ότι είναι «εμπαιγμός το ότι μπήκε ο Ξυλούρης στον κατάλογο των μαρτύρων, ώστε να δημιουργηθεί η ψευδαίσθηση στους πολίτες ότι η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός επιθυμούν τη διερεύνηση της υπόθεσης. Τόνισε επίσης ότι ο λόγος της μη προσέλευσης είναι να μην ενοχοποιήσει τους υπουργούς της κυβέρνησης».

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη έλαβε τον λόγο και συνέδεσε την απουσία του Γιώργου Ξυλούρη με την ένταση που προκλήθηκε χθες στην Επιτροπή με τον εισηγητή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη, κάνοντας λόγο για προσπάθεια αποπροσανατολισμού. Μάλιστα μίλησε για «μικρό πραξικόπημα εντός της Επιτροπής» σε περίπτωση που το προεδρείο δε συμφωνήσει με τη βίαιη προσαγωγή του μάρτυρα.

Ολόκληρο το κείμενο του υπομνήματος του Γιώργου Ξυλούρη:

«Έχω κληθεί με την υπ’ αριθμ. 75/11–11–2025 κλήση και σύμφωνα με τα αρ. 144 επ. του κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων και του άρ. 213 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ως μάρτυρας ενώπιον της αρμόδιας Εξεταστικής Επιτροπής «Για τη διερεύνηση όλων των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του Οργανισμού πληρωμών και ελέγχου κοινοτικών ενισχύσεων προσανατολισμού και εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) με γνώμονα την ανάδειξη τυχών ευθυνών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων, ώστε να αποτελεί έναν αξιόπιστο, αποτελεσματικό και δίκαιο μηχανισμό για όλους τους παραγωγούς της χώρας».

Τον τελευταίο καιρό, όμως, έχει διαρρεύσει στα ΜΜΕ πλήθος εγγράφων, τα οποία με αναφέρουν ως κατηγορούμενο ή ύποπτο για σωρεία αδικημάτων σχετικά με το υπό εξέταση θέμα, χωρίς να έχω πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα και φερόμενα ως στοιχεία.

Παράλληλα έχει διαρρεύσει στα ΜΜΕ σχετικό πόρισμα της «Αρχής Κατά Της Νομιμοποίησης Εσόδων Από Εγκληματικές Δραστηριότητες», στο οποίο επίσης, αν και κατέθεσα σχετικό αίτημα, δεν έχω ακόμα πρόσβαση.

Το δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης του υπόπτου ή του κατηγορουμένου, το οποίο αποτελεί ειδικότερη έκφραση του δικαιώματος για δίκαιη δίκη, που του εξασφαλίζει το άρ. 6 της ΕΣΔΑ και συνδέεται με το δικαίωμά του από το άρ. 223 παρ. 4 ΚΠΔ, να αρνηθεί την κατάθεση περιστατικών από τα οποία θα μπορούσε να προκύψει η ενοχή του για αξιόποινη πράξη, προβλέπεται πλέον ρητά από το άρ. 104 παρ. 1 του νέου ΚΠΔ, ενώ με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι η άσκηση του δικαιώματος αυτού δεν μπορεί να αξιοποιηθεί σε βάρος του, η δε παραβίαση της απαγόρευσης αυτής επισύρει, σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του νέου ΚΠΔ (ν. 4620/2019), την απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, λόγω προσβολής του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη.

Επίσης το άρ. 244 παρ. 3 ΚΠΔ ορίζει ότι «η προηγούμενη έγγραφη εξέταση του υπόπτου που έγινε με όρκο … απαγορεύεται να αποτελέσει μέρος της δικογραφίας. Τυχόν παραμονή της στη δικογραφία συνιστά προσβολή του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη».

Προς την ίδια κατεύθυνση έχει παγιωθεί από πολύ παλιά η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (βλ. την πιλοτική απόφαση Funke κ. Γαλλίας της 25.02.1993, καθώς και Murray κ. Ηνωμένου Βασιλείου της 08.02.1996, και ιδίως τις J.Β. κ. Ελβετίας της 03.05.2001, Becles κ. Ηνωμένου Βασιλείου της 08.10.2002, Kansal κ. Ηνωμένου Βασιλείου της 27.04.2004. βλ. ακόμη Allan κ. Ηνωμένου Βασιλείου της 05.11.2002, Weh κ. Αυστρίας της 08.04.2004).

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η μαρτυρική μου κατάθεση ενώπιον της Επιτροπής Υμών, η οποία θα προβληθεί δημοσίως, θα οδηγήσει με βεβαιότητα σε παραβίαση του κατ' άρθρο 6 της ΕΣΔΑ δικαιώματός μου σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης σύμφωνα με την προπαρατιθέμενη νομολογία του ΕΔΔΑ, αφού, εφόσον παραστώ, θα εξαναγκαστώ να απαντήσω ως μάρτυρας (καθήκον μαρτυρίας και αληθείας) σε ερωτήσεις των μελών της παραπάνω Επιτροπής, εκ των οποίων θα αναιρεθεί οποιοδήποτε δικαίωμά μου σε οποιαδήποτε μελλοντική κλήτευσή μου και κατάθεση ενώπιον των αρχών ως υπόπτου ή κατηγορουμένου.

Για τους λογούς αυτούς:

Δηλώνω ότι δεν θα παραστώ κατά τη σχετική διαδικασία, κάνοντας χρήση των ανωτέρω ρητά προβλεπόμενων δικαιωμάτων μου.

Ηράκλειο, 19–11–2025

Με τιμή,

Γεώργιος Ξυλούρης».

