Περού: Νεκρός ο μηχανοδηγός και τουλάχιστον 40 τραυματίες από τη σύγκρουση τρένων
Από τους συνολικά περίπου 40 τραυματίες, τουλάχιστον 20 άτομα νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση
Τραγωδία σημειώθηκε στο Περού την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, καθώς ένας μηχανοδηγός έχασε τη ζωή του και 40 ακόμη άτομα τραυματίστηκαν, ύστερα από μετωπική σύγκρουση δύο τρένων στη σιδηροδρομική γραμμή που οδηγεί στην ακροπόλη των Ίνκας, το Μάτσου Πίτσου, το κορυφαίο τουριστικό αξιοθέατο της χώρας των Άνδεων, που προσελκύει πάνω από 1 εκατομμύριο επισκέπτες κάθε χρόνο.
Η αστυνομία ερευνά τη σύγκρουση μεταξύ των τρένων που λειτουργούν από τις εταιρείες Inca Rail S.A. και PeruRail S.A., τα οποία μεταφέρουν κυρίως τουρίστες στον εμβληματικό αυτό χώρο. Ένας αξιωματούχος του υπουργείου Υγείας δήλωσε ότι περίπου 20 άτομα βρίσκονται σε σχετικά σοβαρή κατάσταση, όπως μεταφέρει το Reuters.
Ένας αστυνομικός πρόσθεσε ότι μεταξύ των τραυματιών υπήρχαν και ξένοι τουρίστες.
Εικόνες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγο μετά το ατύχημα έδειχναν τις σοβαρά κατεστραμμένες αμαξοστοιχίες να βρίσκονται η μία απέναντι στην άλλη στις ράγες, σπασμένα γυαλιά να είναι σκορπισμένα παντού και τραυματίες να δέχονται πρώτες βοήθειες στις άκρες των ραγών.