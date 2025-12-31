Περού: Νεκρός ο μηχανοδηγός και τουλάχιστον 40 τραυματίες από τη σύγκρουση τρένων

Τραγωδία σημειώθηκε στο Περού την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, καθώς ένας μηχανοδηγός έχασε τη ζωή του και 40 ακόμη άτομα τραυματίστηκαν, ύστερα από μετωπική σύγκρουση δύο τρένων στη σιδηροδρομική γραμμή που οδηγεί στην ακροπόλη των Ίνκας, το Μάτσου Πίτσου, το κορυφαίο τουριστικό αξιοθέατο της χώρας των Άνδεων, που προσελκύει πάνω από 1 εκατομμύριο επισκέπτες κάθε χρόνο.

Η αστυνομία ερευνά τη σύγκρουση μεταξύ των τρένων που λειτουργούν από τις εταιρείες Inca Rail S.A. και PeruRail S.A., τα οποία μεταφέρουν κυρίως τουρίστες στον εμβληματικό αυτό χώρο. Ένας αξιωματούχος του υπουργείου Υγείας δήλωσε ότι περίπου 20 άτομα βρίσκονται σε σχετικά σοβαρή κατάσταση, όπως μεταφέρει το Reuters.

Tragic head-on train collision near Machu Picchu, Peru



A train driver was killed and at least 40 passengers injured when two tourist trains (PeruRail & Inca Rail) crashed on the Ollantaytambo-Aguas Calientes line. pic.twitter.com/SSdqf6uD3y — KarmaYogi (@karma2moksha) December 31, 2025

Ένας αστυνομικός πρόσθεσε ότι μεταξύ των τραυματιών υπήρχαν και ξένοι τουρίστες.

Εικόνες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγο μετά το ατύχημα έδειχναν τις σοβαρά κατεστραμμένες αμαξοστοιχίες να βρίσκονται η μία απέναντι στην άλλη στις ράγες, σπασμένα γυαλιά να είναι σκορπισμένα παντού και τραυματίες να δέχονται πρώτες βοήθειες στις άκρες των ραγών.

A train driver was killed and 40 more people were injured in Peru after two trains collided on the railway leading to the Inca citadel of Machu Picchu, the Andean nation's top tourist site https://t.co/4zbPcazV2a pic.twitter.com/dKDhnjWKgV — Reuters (@Reuters) December 31, 2025

Διαβάστε επίσης