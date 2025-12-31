Κύπρος: 63χρονος πήγε να βοηθήσει γυναίκα να παρκάρει και κατέληξε στη ΜΕΘ

Τραυματισμός - σοκ σημειώθηκε στην Λευκωσία στην Κύπρο, με αποτέλεσμα ένας 63χρονος να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 30 Δεκεμβρίου, όταν επιχείρησε να βοηθήσει μια γυναίκα να σταθμεύσει το όχημά της. Στην προσπάθειά του όμως να εισέλθει στο αυτοκίνητο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, αυτό εκκίνησε με αποτέλεσμα η ανοικτή πόρτα του οδηγού να χτυπήσει σε παρακείμενο όχημα και στην επιστροφή της, να εγκλωβίσει τον λαιμό του 63χρονου, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το philenews.

Ο 63χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διασωληνώθηκε και εισήχθη για νοσηλεία στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται ως εξαιρετικά κρίσιμη.