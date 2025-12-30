«Mας έπιασαν από τον λαιμό» - Τούρκοι στα κατεχόμενα επιτέθηκαν σε γεωργούς - Βίντεο

Ακραία τουρκική πρόκληση στα κατεχόμενα της Κύπρου, με σοβαρό περιστατικό επίθεσης από τον κατοχικό στρατό εναντίον Ελληνοκύπριων γεωργών.

Σύμφωνα με τον Alpha Κύπρου το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Μάμμαρι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που προκύπτουν από το ρεπορτάζ του Alpha, περισσότεροι από 20 Τούρκοι στρατιώτες και ένοπλοι που παρουσιάζονταν ως ψευδο-αστυνομικοί επιχείρησαν χθες να συλλάβουν τον νεαρό γεωργό Γαβριήλ Γερολέμου και τον πατέρα του, ενώ καλλιεργούσαν ιδιωτικό χωράφι που βρίσκεται περίπου 300 μέτρα από φυλάκιο του κατοχικού στρατού.

Μετά το περιστατικό συναγερμός έχει σημάνει στις τάξεις του κυπριακού υπουργείου Εξωτερικών και της Εθνικής Φρουράς.

Δείτε το βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο Αlpha Κύπρου:

Το θύμα της επίθεσης, ο νεαρός Ελληνοκύπριος γεωργός Γαβριήλ Γερολέμου περιέγραψε στην εκπομπή Alpha Ενημέρωση ότι χθες περισσότεροι από είκοσι Τούρκοι στρατιώτες και ψευδο-αστυνομικοί επιχείρησαν να συλλάβουν τον ίδιο και τον πατέρα του, ενώ καλλιεργούσαν το χωράφι τους που βρίσκεται 300 περίπου μέτρα μακριά από φυλάκιο του κατοχικού στρατού.

«Μας έριχναν πέτρες, προσπαθούσαν να μας πιάσουν από το λαιμό και να μας συλλάβουν»

Ο κ. Γερολέμου εξήγησε ότι αρχικά Τούρκος στρατιώτης επιχείρησε να προσεγγίσει το ιδιωτικό, διπλοκάμπινο όχημα που βρισκόταν σταθμευμένο δίπλα από το χωράφι και να πάρει τα κλειδιά από τη μίζα, με αποτέλεσμα οι δύο γεωργοί να επιχειρήσουν να τον ανακόψουν. Ακολούθως, έσπευσαν στην περιοχή μέλη του κατοχικού στρατού και ψευδοαστυνομικοί που περικύκλωσαν το χωράφι και προσπάθησαν να ανέβουν στο τρακτέρ που οδηγούσε ο πατέρας του.

«Ήταν ένας ψευδοαστυνομικός που προσπάθησε να ανέβει στο τρακτέρ για να συλλάβει τον πατέρα μου. Όταν επιτάχυνε για να απομακρυνθεί από το σημείο, τότε έπεσε από το τρακτέρ. Μας φώναζαν στα τούρκικα και σε αγγλικά «stay», «arrested» και τέτοια.»

Σύμφωνα με τον νεαρό γεωργό, το περιστατικό διαδραματίστηκε εντός της Νεκρής Ζώνης, ωστόσο κυανόκρανοι που έσπευσαν στο σημείο παρέμειναν ως θεατές και τραβούσαν βίντεο.

«Ήταν πολύ επικίνδυνη η κατάσταση, οπλοφορούσαν και ήμασταν δύο και αυτοί ήταν είκοσι. Τι άλλο να κάνεις, εκτός από το να φύγεις;»

Από το περιστατικό, οι Τούρκοι στρατιώτες και οι ψευδοαστυνομικοί προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στο τρακτέρ των Ελληνοκύπριων γεωργών, που δεν έχουν υπολογιστεί ακόμη.

Διαβάστε επίσης