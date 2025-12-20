Κύπρος: Ελληνοκύπριοι δέχθηκαν πυροβολισμούς στην κατεχόμενη Αμμόχωστο

Επίθεση δέχθηκαν δύο Ελληνοκύπριοι που είχαν μεταβεί στην κατεχόμενη Αμμόχωστο.

Σύμφωνα με καταγγελία στην οποία προέβηκαν και την οποία έφερε στο φως ο Ant1 Κύπρου, το όχημα στο οποίο επέβαιναν δέχθηκε απρόκλητα δύο πυροβολισμούς, πιθανόν από αεροβόλο όπλο, ενώ κινούνταν κοντά στην περιοχή της εκκλησίας της Αγίας Αικατερίνης στα όρια της περίκλειστης περιοχής.

Ευτυχώς κανένας από τους δύο δεν τραυματίστηκε, ενώ το όχημα υπέστη υλικές ζημιές.

Σύμφωνα πάντα με όσα καταγγέλλει ο οδηγός του οχήματος, όταν σταμάτησε σε σημείο του δρόμου και εξήλθε του οχήματος, είδε 3 άτομα να απομακρύνονται, χωρίς ωστόσο να μπορέσει να διακρίνει αν ήταν στρατιώτες.

Ανέφερε ότι προσπάθησε ανεπιτυχώς να καταγγείλει το συμβάν στην «αστυνομία», ενώ στη συνέχεια ενημέρωσε τις κυπριακές αρχές.