Μυστική βάση στα κατεχόμενα σχεδιάζουν CIA και MIT για τον έλεγχο όλης της Μέσης Ανατολής

Η προ ετών απόφαση - ορόσημο των Αμερικανών να άρουν το εμπάργκο πώλησης όπλων προς την Κύπρο είχε προκαλέσει παροξυσμό στην ελληνοκυπριακή πλευρά και έντονες αντιδράσεις στην τουρκική.

Μάλιστα από την 1η Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους ήρθη προσωρινά για ένα ακόμη έτος το αμερικανικό εμπάργκο όπλων κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, δείγμα της σημασίας του νησιού για τις ΗΠΑ...

Μόνο που οι Αμερικάνοι κατά τα φαινόμενα ενδιαφέρονται για ολόκληρο το νησί...

Αποκαλυπτικό δημοσίευμα του έγκυρου intelligenceonline.com αναφέρει ότι η CIA και η MIT της Τουρκίας σχεδιάζουν μυστική αεροπορική βάση για την παρακολούθηση της Μέσης Ανατολής στα κατεχόμενα της Κύπρου.

Στόχος των μυστικών υπηρεσιών ΗΠΑ και Τουρκίας είναι, πάντα με βάση τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εν λόγω δημοσίευμα, να παρακολουθούν πιο στενά τη Μέση Ανατολή.

Έτσι οι υπηρεσίες εξωτερικών πληροφοριών των ΗΠΑ και της Τουρκίας σχεδιάζουν να συνεργαστούν πιο στενά με το ψευδοκράτος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η CIA έχει αναλάβει την αποστολή να αποκτήσει, μέσω μεσιτών, μεταφορικά αεροσκάφη C-130 χωρίς διακριτικά για τη διεξαγωγή μυστικών επιχειρήσεων.

Τι λέει η διεθνολόγος Ασπασία Αλιγιζάκη

Το θέμα σχολίασε και η διεθνολόγος κυρία Ασπασία Αλιγιζάκη.

Σύμφωνα με την Δρ. Ασπασία Αλιγιζάκη, δικηγόρο- διεθνολόγο, αν γίνει πράξη αυτό το σενάριο με τη μυστική βάση, από εκεί δεν θα πετούν μονάχα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Bayraktar, τα οποία ούτως ή άλλως πετούν από το αεροδρόμιο του Λευκονοίκου, αλλά και C-130 χωρίς διακριτικά, ίσως και βαμμένα με πολιτικά χρώματα, ώστε να μην είναι αναγνωρίσιμα, drones βαθιάς αναγνώρισης με σκοπό τη διαρκή επιτήρηση ολόκληρης της περιοχής της Μέσης Ανατολής από τον αμερικανικό και κατ΄επέκτασιν τον τουρκικό παράγοντα.

