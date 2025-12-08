Δωδεκάνησα και νησιά Βορείου Αιγαίου με χρώματα της Τουρκίας σε χάρτη εγχειριδίου της ΕΕ

Τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου ως τουρκικά παρουσιάζει χάρτης σε εγχειρίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα την έντονη αντίδραση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών και την υποβολή ερώτησης από τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Μανιάτη.

Πρόκειται για χάρτη που βρίσκεται στο εγχειρίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ανακαλύπτοντας την Ευρώπη», όπου τα κράτη – μέλη της Ένωσης χρωματίζονται με γαλάζιο, ενώ οι εκτός Ευρώπης χώρες με γκρι. Ενώ τα νησιά των Κυκλάδων, οι Σποράδες, η Θάσος και η Λήμνος χρωματίζονται με γαλάζιο, Μυτιλήνη, Χίος, Σάμος, Ικαρία και τα Δωδεκάνησα φαίνονται στον χάρτη γκρι, όπως ακριβώς και η Τουρκία.

Το υπουργείο Εξωτερικών, σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι είχε διαπιστώσει εγκαίρως ότι στην τελευταία έκδοση του ετήσιου ενημερωτικού εγχειριδίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ανακαλύπτοντας την Ευρώπη» τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα απεικονίζονται με το χρώμα της Τουρκίας, αντί για το χρώμα της Ελλάδας και είχε προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Κατόπιν εντολής του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην ΕΕ διαμαρτυρήθηκε έντονα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και πιο συγκεκριμένα στη Γενική Διευθύντρια Επικοινωνιών Dana Spinant, η οποία, αφού ζήτησε συγγνώμη, διαβεβαίωσε ότι το λάθος δεν θα επαναληφθεί, αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Το εγχειρίδιο στην ηλεκτρονική του μορφή αποδημοσιεύθηκε, αμέσως, από την ιστοσελίδα της Επιτροπής, ενώ δρομολογήθηκαν και οι απαραίτητες διαδικασίες απόσυρσης του βιβλίου, σε έντυπη μορφή, από τα σημεία διανομής.

Μετά τις απαραίτητες διορθώσεις, το «Ανακαλύπτοντας την Ευρώπη» θα αναρτηθεί και πάλι στην ιστοσελίδα της Επιτροπής.

Το θέμα έφερε στη δημοσιότητα καταγγελία του ευρωβουλευτή Γιάννη Μανιάτη μέσω facebook. «Στην τελευταία έκδοση (Δεκεμβρίου 2024) του “Ανακαλύπτοντας την Ευρώπη’’, που διανέμεται κατά δεκάδες χιλιάδες αντίτυπα σε όλον τον κόσμο, όλα τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, αντί για το χρώμα της Ελλάδας, απεικονίζονται με το χρώμα της Τουρκίας!!! (χάρτης 1, ISBN 978-92-68-19677-9)», γράφει ο Γιάννης Μανιάτης.

«Το ακόμα χειρότερο είναι ότι, στην αντίστοιχη έκδοση του 2020 (χάρτης 2 ), τα ίδια νησιά, απεικονίζονται κανονικά, με το χρώμα της Ελλάδας. Αυτό σημαίνει ότι μεταξύ 2021 και 2024, άλλαξε η χρωματική απεικόνιση των νησιών του ανατολικού Αιγαίου. Ήδη, κατέθεσα σχετική ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαιτώντας εξηγήσεις κι επανόρθωση, αλλά και διασφαλίσεις ότι τέτοιου είδους ‘λάθη’, δεν πρόκειται να επαναληφθούν», προσθέτει ο ίδιος.