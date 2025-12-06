Επέτειος Γρηγορόπουλου: Μουσική και τραγούδια στο μνημείο μετά την ένταση στην πορεία

Ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 20:00 το απόγευμα του Σαββάτου η πορεία για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Όσοι από τους διαδηλωτές μπόρεσαν να φτάσουν στο μνημείο για τον Αλέξη Γρηγορόπουλο άφησαν λουλούδια και κεριά, ενώ στο σημείο βρέθηκαν μουσικοί με κιθάρες που τραγούδησαν.

Με κεντρικό σύνθημα «Εμείς θα πούμε την τελευταία λέξη αυτές οι μέρες είναι του Αλέξη» οργανώσεις και συλλογικότητες της αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου συγκεντρώθηκαν αρχικά στα Προπύλαια και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν μέχρι το Σύνταγμα.

Λίγο προτού ολοκληρωθεί η διαδήλωση, η κεφαλή της πορείας προσπάθησε να στρίψει στην οδό Μπενάκη για να κατευθυνθεί στα Εξάρχεια, όπου έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση μπροστά από το μνημείο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, στη συμβολή των οδών Τζαβέλλα και Μεσολογγίου. Ωστόσο, στη συμβολή των οδών Μπενάκη με Πανεπιστημίου, αστυνομικές δυνάμεις είχαν παραταχθεί. Στο σημείο επικράτησε ένταση με τις αστυνομικές δυνάμεις να τους απωθούν κάνοντας χρήση χημικών.

https://www.instagram.com/reel/DR7x3Pcjo4-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Στη συνέχεια τα υπόλοιπα μπλοκ της διαδήλωσης κατευθύνθηκαν προς την Ομόνοια, όπου και ολοκληρώθηκε η πορεία.

Η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας διεξάγεται πλέον κανονικά.

Ένταση και επεισόδια λίγο πριν τη λήξη της πορείας

Ένταση και επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας λίγο πριν την ολοκλήρωση της πορείας για τη συμπλήρωση των 17 χρόνων από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τον ειδικό αστυνομικό φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα στα Εξάρχεια το 2008.

Η ένταση προκλήθηκε όταν μερίδα διαδηλωτών αποπειράθηκε να διασπαστεί από την πορεία και να κατευθυνθεί προς τα Εξάρχεια.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή που ξέσπασαν τα επεισόδια:

Οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε συνολικά 15 συλλήψεις για τα επεισόδια ενώ επί της οδού Πανεπιστημίου έκανε την εμφάνιση του και όχημα- αυρα της Ελληνικής Αστυνομίας, για να διασπάσει το πλήθος που παρέμενε στο οδόστρωμα.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες:

Πορεία για τα 17χρόνια από την δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου

Περίπου 5.000 κόσμος έλαβε μέρος στην πορεία που πραγματοποιήθηκε στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία του.

Οι διαδηλωτές και οι διαδηλώτριες συγκεντρώθηκαν αρχικά στα Προπύλαια και ξεκίνησαν την πορεία από το Σύνταγμα.

Η πορεία πέρασε μπροστά από τη Βουλή όπου στην πλευρά που βρίσκεται το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη υπήρχε ισχυρή αστυνομική δύναμη.

Δείτε το βίντεο:

Aστυνομικές δυνάμεις ακολουθούσαν το πλήθος της πορείας για την αποφυγή τυχόν επεισοδίων.

Δείτε επίσης το βίντεο:

Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε μαθητική πορεία στην μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, ενώ στο σημείο του μνημείο το πρωί πολίτες άφησαν λουλούδια.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια των προελέγχων έγιναν 14 προσαγωγές. Το απόγευμα έγιναν 19 προσαγωγές εκ των οποίων οι 2 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Διαβάστε επίσης