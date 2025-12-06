Θεσσαλονίκη: Σύλληψη δύο 18χρονων για διάρρηξη θυρίδων παραλαβής δεμάτων
Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Με την αυτόφωρη διαδικασία συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Παρασκευής (5/12) δύο 18χρονοι στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι εισήλθαν σε κατάστημα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς δεμάτων και εγγράφων και αφαίρεσαν αντικείμενα από τρεις αυτόματες θυρίδες παραλαβής δεμάτων, ενώ προκάλεσαν φθορές σε ακόμη επτά, στην προσπάθειά τους να τις παραβιάσουν.
Κατασχέθηκαν διάφορα αντικείμενα και ένα κατσαβίδι. Τα κλοπιμαία θα αποδοθούν σε εκπρόσωπο της εταιρείας.
Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.
Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:19 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Θεσσαλονίκη: Σύλληψη δύο 18χρονων για διάρρηξη θυρίδων παραλαβής δεμάτων
21:45 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Κολύμβηση: Στον τελικό με διπλό πανελλήνιο ρεκόρ η Δαμασιώτη
21:33 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Η φωτορύπανση από δορυφόρους απειλεί τις αστρονομικές παρατηρήσεις
20:57 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Τρόμος για ηλικιωμένη στην Κόρινθο: Την ξυλοκόπησαν άγρια για λίγα κοσμήματα
20:45 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Λήξη συναγερμού για την 20χρονη που εξαφανίστηκε στο Λαύριο
07:16 ∙ LIFESTYLE
Κατεβάζουν ρολά οι πιο επιτυχημένες σειρές της TV
18:48 ∙ LIFESTYLE
Άγιος Έρωτας: Η Σοφία σπρώχνει την Αναστασία στο κενό
15:26 ∙ ΕΛΛΑΔΑ