Τσάρλι Κερκ: Νεκρός ένας από τους κορυφαίους υποστηρικτές του Τραμπ–Σύγχυση με τη σύλληψη του δράστη

Ο 31χρονος Τσάρλι Κερκ, συντηρητικός ίνφλουενσερ και μεγάλος υποστηρικτής του Τραμπ με μεγάλη επιρροή στη νεολαία, σκοτώθηκε από σφαίρα εν μέσω δημόσιας εκδήλωσης στον χώρο πανεπιστημίου στη Γιούτα την Τετάρτη.

Επικεφαλής του σημαντικότερου κινήματος της δεξιάς νεολαίας στις ΗΠΑ, του οποίου υπήρξε συνιδρυτής το 2012, σε ηλικία 18 ετών, ο Τσάρλι Κερκ έκανε δημόσια εμφάνιση το μεσημέρι (τοπική ώρα) σε πανεπιστημιούπολη στην κοιλάδα της Γιούτας, στο Όρεμ, σχεδόν εξήντα χιλιόμετρα νότια του Σολτ Λέικ Σίτι.

Φορώντας απλό λευκό κοντομάνικο μπλουζάκι με τη λέξη «Freedom» («Ελευθερία») και σκουρόχρωμο παντελόνι, καθισμένος σε καρέκλα κάτω από λευκή σκηνή με τα μπλε και κόκκινα χρώματα της περιοδείας του «American comeback», απαντούσε σε ερωτήσεις κοινού που είχε συγκεντρωθεί σε εξωτερικό χώρο.

Η δημόσια συγκέντρωση, η πρώτη από περίπου δεκαπέντε εκδηλώσεις που είχε προγραμματίσει σε όλη τη χώρα ως τα τέλη Οκτωβρίου, είχε κεντρικό σύνθημα «Prove me wrong» («δείξτε μου πως σφάλλω»).

«Υπήρχε πολύς κόσμος. Ήρθε, μοίρασε καπελάκια, ζέστανε το πλήθος», είπε ο ρεπουμπλικάνος πρώην κοινοβουλευτικός Τζέισον Τσίφιτς στο Fox News, που ήταν στο σημείο.

Πυροβολισμός και κραυγές

Η εκπυρσοκρότηση του όπλου ακούστηκε τη στιγμή που ο Τσάρλι Κερκ απαντούσε σε ερώτηση για τις μαζικές δολοφονίες με τη χρήση πυροβόλων όπλων, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και βίντεο που κυκλοφόρησαν αστραπιαία στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Προσοχή! Ακολουθούν σκληρές εικόνες.

Charlie Kirk has just been shot! WTH!



I have had my beef with @charliekirk11 and have my concerns with TPUSA but I would never wish this on him.



We are at war people.



Pray for him! pic.twitter.com/jpMSR6SXpU

— Morgan Ariel (@itsmorganariel) September 10, 2025



Ο Κερκ στον οποίο είχε πιστώσει την κινητοποίηση της νεολαίας υπέρ του ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θεάθηκε να προσπαθεί να πιάσει τον σβέρκο του, κατέρρευσε, αίμα άρχισε να ρέει από τον λαιμό του.

Ακούστηκαν κραυγές πανικού. Βαριά τραυματισμένος, ο 31χρονος ακτιβιστής απομακρύνθηκε εσπευσμένα από σωματοφύλακές του.

«Όταν ακούστηκε ο πυροβολισμός, οι πάντες έπεσαν κάτω κι άρχισαν να τρέχουν προς όλες τις κατευθύνσεις ουρλιάζοντας και κραυγάζοντας», ανέφερε ο Τσίφιτς.

«Ύποπτος» συλλαμβάνεται και αφήνεται ελεύθερος

Ο Τσάρλι Κερκ δολοφονήθηκε μια σφαίρα που βλήθηκε από «κτήριο σε απόσταση περίπου 180 μέτρων», σύμφωνα με το πανεπιστήμιο.

Ο δράστης πυροβόλησε τον Τσάρλι Κερκ από σημείο «μέσα» στην πανεπιστημιούπολη, «πιθανόν από οροφή» κτηρίου, διευκρίνισαν οι τοπικές αρχές.

Πιστεύεται πως διαφεύγει και αναζητείται από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Επικράτησε σύγχυση για το εάν έχει ο ύποπτος συλληφθεί. Ο διευθυντής της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI) Κας Πατέλ, πιστός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαίωσε μέσω X πως ύποπτος τελούσε υπό κράτηση. Στη συνέχεια, διευκρίνισε πως το πρόσωπο που συνελήφθη αφέθηκε ελεύθερο «κατόπιν ανάκρισης».

Ο κυβερνήτης στη Γιούτα, ο Τσάρλι Κοξ, αναφερόμενος στις φωνές πως ήταν «πολιτική δολοφονία», προτίμησε να μιλήσει για «πρόσωπο ενδιαφέροντος» υπό κράτηση, χρησιμοποιώντας όρο που δεν σημαίνει απαραιτήτως πως επρόκειτο για τον δράστη.

Ο Μπο Μέισον, επικεφαλής των υπηρεσιών δημόσιας ασφάλειας στη Γιούτα, επέμενε σχεδόν πως ο δράστης της δολοφονίας διαφεύγει τη σύλληψη, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Το τηλεοπτικό δίκτυο CNNi, επικαλούμενο πηγές του στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής του νόμου, μετέδωσε πως ο δράστης δεν έχει καν ταυτοποιηθεί.

Ανακοινώσεις από Τραμπ και καταδίκες του πολιτικού κόσμου

Τον θάνατο του μέγα υποστηρικτή του ανακοίνωσε ο ίδιος ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Τραμπ: «ο σπουδαίος, ακόμη και θρυλικός, Τσάρλι Κερκ είναι νεκρός», ανέφερε μέσω Truth Social.

Πρόσθεσε μέσω του ίδιου ιστοτόπου του πως «διατάσσω όλες οι αμερικανικές σημαίες απ’ άκρου σ’ άκρο των ΗΠΑ να κυματίζουν μεσίστιες ως το απόγευμα της Κυριακής».

Η Κάμαλα Χάρις, ή ηττημένη των προεδρικών εκλογών, «καταδίκασε» τον φόνο επιμένοντας πως «η πολιτική βία δεν έχει θέση στην Αμερική», κάτι που επανέλαβαν επίσης μορφές του δημοκρατικού κόμματος, από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν ως τον προκάτοχό του Μπαράκ Ομπάμα, από τον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ ως τον γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς και τη βουλεύτρια Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές.

Ο φόνος προστέθηκε στον ατελείωτο κατάλογο των επιθέσεων εναντίον πολιτικών προσωπικοτήτων στις ΗΠΑ, που συμπεριλαμβάνει τις δυο απόπειρες κατά του προέδρου Τραμπ πέρυσι.

Διαβάστε επίσης