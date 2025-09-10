Τσάρλι Κερκ: Η στιγμή που δέχεται τον πυροβολισμό στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα - Βίντεο

Ο ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ, με μεγάλη επιρροή σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, πυροβολήθηκε σήμερα στη διάρκεια εκδήλωσης σε πανεπιστήμιο της Γιούτα στις ΗΠΑ.

Ο 31χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ «Turning Point USA» έκανε μια παρουσίαση όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί, μετέδωσε δημοσιογράφος του NBC News σε ανάρτησή του σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Εκπρόσωπος του πανεπιστημίου δήλωσε ότι ο Τσάρλι Κερκ τραυματίστηκε και απομακρύνθηκε από άνδρες της ασφάλειας, χωρίς να έχει διευκρινιστεί η κατάσταση του.

Ένας ύποπτος συνελήφθη στον χώρο της επίθεσης. «Πρέπει όλοι να προσευχηθούμε για τον Τσάρλι Κερκ, ο οποίος πυροβολήθηκε», αναφέρει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Στα social media αναρτήθηκε η στιγμή που ο συντηρητικός σχολιαστής Τσάρλι Κερκ δέχτηκε πυροβολισμό σήμερα, Τετάρτη, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα (Utah Valley University).

Όπως φαίνεται στο βίντεο, την ώρα που ο Τσάρλι Κερκ απευθύνεται στον κόσμο που είχε δώσει το «παρών» δέχεται τον πυροβολισμό στον λαιμό, ενώ καταγράφεται και η στιγμή που πετάγεται το αίμα. Την ίδια ώρα, ακούγονται φωνές από το έντρομο πλήθος.

Charlie Kirk has just been shot! WTH!



I have had my beef with @charliekirk11 and have my concerns with TPUSA but I would never wish this on him.



We are at war people.



Pray for him! pic.twitter.com/jpMSR6SXpU — Morgan Ariel (@itsmorganariel) September 10, 2025

Ο Τσάρλι Κερκ, σύμμαχος του Τραμπ, είναι επικεφαλής της συντηρητικής φοιτητικής οργάνωσης Turning Point USA. Ο εκπρόσωπος δήλωσε στο NBC News ότι ο Κερκ έκανε μια παρουσίαση όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί, και «εξ όσων γνωρίζουμε, χτυπήθηκε και απομακρύνθηκε από τον χώρο μαζί με την ομάδα ασφαλείας του». Το Fox News μετέδωσε πως ο Κερκ νοσηλεύεται.

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ανέφερε: «Παρακολουθούμε στενά τις αναφορές για τον τραγικό πυροβολισμό που αφορά τον Τσάρλι Κερκ στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα. Οι σκέψεις μας είναι με τον Τσάρλι, τους αγαπημένους του και όλους όσους επηρεάστηκαν». Πρόσθεσε πως πράκτορες του FBI θα βρεθούν σύντομα στο σημείο.

Η προσευχή του Τζέι ντι Βανς

Μέσω ανάρτησης στα social media, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης των ΗΠΑ Τζέι ντι Βανς αναφέρεται στο τραγικό συμβάν σε βάρος του Τσάρλι Κερκ. «Θέε μου, προστάτευσε τον Τσάρλι αυτή την τόσο κρίσιμη ώρα».

Dear God, protect Charlie in his darkest hour. pic.twitter.com/RqNYfHLs2b — JD Vance (@JDVance) September 10, 2025

Τραμπ για Τσάρλι Κερκ: «Ο Θεός να τον ευλογεί»

Μέσω ανακοίνωσης στα social media και ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στον Τσάρλι Κερκ μετά τον πυροβολισμό που δέχθηκε.

«Πρέπει όλοι να προσευχηθούμε για τον Τσάρλι Κερκ, ο οποίος πυροβολήθηκε. Ένας σπουδαίος άνθρωπος από την κορυφή ως τα νύχια. Ο Θεός να τον ευλογεί», αναφέρεται στην ανάρτηση, την οποία κοινοποίησε ο Λευκός Οίκος.