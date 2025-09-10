Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο της Γιούτα: Στο νοσοκομείο ο σχολιαστής Τσάρλι Κερκ

Ο συντηρητικός σχολιαστής Τσάρλι Κερκ δέχτηκε πυροβολισμούς σήμερα, Τετάρτη, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα (Utah Valley University), σύμφωνα με όσα μετέδωσε το NBC News, επικαλούμενο εκπρόσωπο του πανεπιστημίου.

Ο Τσάρλι Κερκ, σύμμαχος του Τραμπ, είναι επικεφαλής της συντηρητικής φοιτητικής οργάνωσης Turning Point USA. Ο εκπρόσωπος δήλωσε στο NBC News ότι ο Κερκ έκανε μια παρουσίαση όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί, και «εξ όσων γνωρίζουμε, χτυπήθηκε και απομακρύνθηκε από τον χώρο μαζί με την ομάδα ασφαλείας του». Το Fox News μετέδωσε πως ο Κερκ νοσηλεύεται.

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ανέφερε: «Παρακολουθούμε στενά τις αναφορές για τον τραγικό πυροβολισμό που αφορά τον Τσάρλι Κερκ στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα. Οι σκέψεις μας είναι με τον Τσάρλι, τους αγαπημένους του και όλους όσους επηρεάστηκαν». Πρόσθεσε πως πράκτορες του FBI θα βρεθούν σύντομα στο σημείο.