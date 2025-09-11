Τσάρλι Κερκ: Σύγχυση σχετικά με τη σύλληψη του δράστη της δολοφονίας

Συγκεχυμένες οι πληροφορίες σχετικά με το αν οι αρχές των ΗΠΑ έχουν συλλάβει τον δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κέρκ

Τσάρλι Κερκ: Σύγχυση σχετικά με τη σύλληψη του δράστη της δολοφονίας
Σύγχυση επικρατεί για το εάν οι αρχές έχουν συλλάβει τον δράστη της δολοφονίας του 31χρονου Τσάρλι Κερκ στη Γιούτα.

Ο διευθυντής της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI) Κας Πατέλ, πιστός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πως ο ύποπτος για τη δολοφονία βρίσκεται υπό κράτηση.

Την ίδια πληροφορία έδωσε ο κυβερνήτης στη Γιούτα, ο Τσάρλι Κοξ, κάνοντας ωστόσο λόγο για «πρόσωπο ενδιαφέροντος» υπό κράτηση, κάτι που δεν σημαίνει απαραιτήτως πως πρόκειται για τον δράστη.

Ο δράστης διαφεύγει...

Αντίθετα, ο Μπο Μέισον, επικεφαλής των υπηρεσιών δημόσιας ασφάλειας στη Γιούτα, είπε πως ο δράστης της δολοφονίας διαφεύγει τη σύλληψη, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Και το τηλεοπτικό δίκτυο CNNi, επικαλούμενο πηγές του στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής του νόμου, μετέδωσε πως ο δράστης δεν έχει καν ταυτοποιηθεί.

Ο Τσάρλι Κερκ δολοφονήθηκε με μια σφαίρα που τον πέτυχε στον σβέρκο, στιγμές αφού είχε ερωτηθεί αν ξέρει πόσες μαζικές δολοφονίες διαπράχτηκαν στη χώρα τα τελευταία 10 χρόνια κι είχε απαντήσει «συμπεριλαμβανομένης της βίας των συμμοριών, ή μήπως όχι;», σύμφωνα με βίντεο από κινητά τηλέφωνα που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Η δολοφονία του προστίθεται σε ατελείωτη σειρά επιθέσεων εναντίον πολιτικών προσωπικοτήτων στις ΗΠΑ, ανάμεσά τους δυο απόπειρες δολοφονίας του ρεπουμπλικάνου προέδρου Τραμπ πέρυσι.

