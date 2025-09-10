Νεκρός ο Τσάρλι Κερκ μετά τους πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο Γιούτα

Ο Τσάρλι Κερκ, γνωστός συντηρητικός ακτιβιστής και κεντρικό πρόσωπο της οργάνωσης Turning Point USA, έπεσε νεκρός έπειτα από πυροβολισμούς που δέχτηκε νωρίτερα σήμερα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο Utah Valley. Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε δήλωσή του.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου, ο δράστης της επίθεσης παραμένει ασύλληπτος, παρά τις προηγούμενες ανακοινώσεις του εκπαιδευτικού ιδρύματος ότι η αστυνομία είχε προχωρήσει σε σύλληψη υπόπτου. Οι αρχές διεξάγουν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Ο Τραμπ είχε επανειλημμένα εκφράσει την εκτίμησή του για τον Κερκ, αναγνωρίζοντας τον ρόλο του στην προσέλκυση νέων ψηφοφόρων υπέρ του στις προεδρικές εκλογές του περασμένου έτους. Ο θάνατος του Κερκ αποτελεί πλήγμα για την αμερικανική συντηρητική πολιτική σκηνή και έχει προκαλέσει σοκ στους υποστηρικτές του σε ολόκληρη τη χώρα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, την ώρα που ο Τσάρλι Κερκ απευθύνεται στον κόσμο που είχε δώσει το «παρών» δέχεται τον πυροβολισμό στον λαιμό, ενώ καταγράφεται και η στιγμή που πετάγεται το αίμα. Την ίδια ώρα, ακούγονται φωνές από το έντρομο πλήθος.

Charlie Kirk has just been shot! WTH!



I have had my beef with @charliekirk11 and have my concerns with TPUSA but I would never wish this on him.



We are at war people.



Pray for him! pic.twitter.com/jpMSR6SXpU

— Morgan Ariel (@itsmorganariel) September 10, 2025



Ο Τσάρλι Κερκ, σύμμαχος του Τραμπ, είναι επικεφαλής της συντηρητικής φοιτητικής οργάνωσης Turning Point USA. Ο εκπρόσωπος δήλωσε στο NBC News ότι ο Κερκ έκανε μια παρουσίαση όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί, και «εξ όσων γνωρίζουμε, χτυπήθηκε και απομακρύνθηκε από τον χώρο μαζί με την ομάδα ασφαλείας του».

