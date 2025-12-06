Τροχαίο για την Πηγή Δεβετζή στην Εγνατία Οδό -Τούμπαρε το ΙΧ μέσα σε τούνελ
Σοβαρό τροχαίο είχε η Ολυμπιονίκης σε σήραγγα της Εγνατίας Οδού
Τροχαίο ατύχημα είχε η Πηγή Δεβετζή το μεσημέρι του Σαββάτου μέσα σε σήραγγα πάνω από το Παληό Καβάλας, στην Εγνατία Οδό.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Ολυμπιονίκης είναι σε κατάσταση σοκ, ωστόσο φορούσε ζώνη και δεν τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο για προληπτικό έλεγχο, όπως αναφέρει το kavalanews.gr.
Το ατύχημα προκλήθηκε από εκτροπή του αυτοκινήτου της χωρίς να εμπλακεί κάποιο άλλο όχημα. Ως αποτέλεσμα της εκτροπής στο όχημα προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές.
Δείτε το βίντεο:
Δείτε περισσότερες εικόνες από το σημείο του ατυχήματος
