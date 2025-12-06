Η Αθήνα είναι η 8η πιο «στρεσαρισμένη» πόλη του κόσμου - Τι σημαίνει αυτό για τους κατοίκους

Η Αθήνα συγκαταλέγεται πλέον στις δέκα πιο στρεσαρισμένες πόλεις του κόσμου, σύμφωνα με διεθνή έρευνα της Remitly, η οποία ανέλυσε περισσότερες από 170 μητροπόλεις με βάση παράγοντες που επηρεάζουν την καθημερινή πίεση των κατοίκων τους. Η ελληνική πρωτεύουσα καταλαμβάνει την 7η θέση, με συνολική βαθμολογία 7,23/10, σύμφωνα με δημοσιογραφική παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

Η έρευνα: Πώς υπολογίζεται το “στρες μιας πόλης”

Η Remitly δημιούργησε έναν «δείκτη στρες πόλεων» συνδυάζοντας πέντε βασικούς παράγοντες που συνδέονται με την καθημερινότητα:

Χρόνος μετακίνησης ανά 10 χιλιόμετρα , ώστε να αποτυπωθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Κόστος ζωής (χωρίς ενοίκιο).

Ποιότητα και πρόσβαση στην υγεία .

Δείκτης εγκληματικότητας και ασφάλειας .

Ρύπανση του αέρα (PM2.5).

Όλα τα δεδομένα συνδυάστηκαν σε έναν συνολικό δείκτη από το 0 έως το 10.

Αργές μετακινήσεις και κυκλοφοριακή πίεση

Στην Αθήνα, η μετακίνηση μόλις 10 χιλιομέτρων απαιτεί κατά μέσο όρο 29 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα, χρόνος που αντικατοπτρίζει το έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα των τελευταίων ετών.

Κόστος ζωής σε άνοδο

Ο δείκτης κόστους ζωής για την Αθήνα φτάνει το 56,6, γεγονός που τη φέρνει σε μεσαία προς υψηλά επίπεδα παγκοσμίως — παράμετρος που επιβαρύνει ιδιαίτερα τα νοικοκυριά, ειδικά χωρίς την προσθήκη του κόστους ενοικίου.

Ρύπανση και περιβαλλοντική πίεση

Η ποιότητα του αέρα αποτελεί σταθερό πρόβλημα για την πρωτεύουσα, με τα επίπεδα σωματιδίων PM2.5 να συμβάλλουν σημαντικά στον συνολικό δείκτη στρες.

Ζητήματα ασφάλειας και δημόσιας υγείας

Η έρευνα συμπεριλαμβάνει και τις επιδόσεις της πόλης στους τομείς ασφάλειας και υγειονομικής περίθαλψης, παράγοντες που επηρεάζουν την αίσθηση ασφάλειας και σταθερότητας των κατοίκων.

Η 7η θέση της Αθήνας την τοποθετεί ανάμεσα σε πόλεις που θεωρούνται ιδιαίτερα απαιτητικές για τους κατοίκους τους, όπως η Νέα Υόρκη και η Σιγκαπούρη, που επίσης εμφανίζονται στις πρώτες θέσεις της λίστας. Η κατάταξη αποτυπώνει τη συνολική πίεση που ασκούν παράγοντες αστικής ζωής, κάτι που καθιστά την ελληνική πρωτεύουσα μία από τις πόλεις με τα υψηλότερα επίπεδα καθημερινής έντασης παγκοσμίως.

Τι σημαίνουν τα αποτελέσματα για τους κατοίκους της Αθήνας

Η υψηλή θέση της Αθήνας στον δείκτη στρες καταδεικνύει μια σειρά προκλήσεων που διαμορφώνουν την καθημερινότητα:

Η κίνηση και οι μετακινήσεις αποτελούν βασικό “παραγωγό άγχους”.

Το κόστος ζωής επιβαρύνει έντονα τα νοικοκυριά, ειδικά σε περίοδο αυξημένου πληθωρισμού.

Η ρύπανση και η ποιότητα του αέρα προσθέτουν ένα μόνιμο υπόβαθρο πίεσης.

Οι δείκτες ασφάλειας και υγείας έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη συνολική αίσθηση ποιότητας ζωής.

Η Remitly υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η εμπειρία του στρες παραμένει υποκειμενική και ότι τα δεδομένα αποτυπώνουν τάσεις και όχι προσωπικά βιώματα.

Η Αθήνα βρίσκεται ανάμεσα στις πιο στρεσαρισμένες πόλεις του κόσμου, όχι μόνο λόγω των αντικειμενικών δεικτών — μετακινήσεις, κόστος, ρύπανση — αλλά και λόγω της συνολικής αστικής εμπειρίας που διαμορφώνεται από χρόνια προβλήματα και νέες πιέσεις. Η κατάταξη αυτή αναδεικνύει την ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις στην καθημερινή λειτουργία της πόλης ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων της.