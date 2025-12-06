Σοκ στη Ζάκυνθο: Νεκρό 2χρονο παιδί από επίθεση σκύλου

Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία της Ζακύνθου με την είδηση του θανάτου ενός παιδιού μόλις δύο ετών από επίθεση σκύλου, στο χωριό Αγιος Λέοντας στη Ζάκυνθο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το σκυλί επιτέθηκε στο δίχρονο παιδί και το δάγκωσε θανατηφόρα στο λαιμό.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Ζακύνθου, το παιδάκι βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του, όταν πλησίασε τον σκύλο της οικογένειας, ράτσας πιτμπουλ, ο οποίος, για άγνωστο λόγο, του επιτέθηκε με μεγάλη αγριότητα, προκαλώντας βαρύτατα τραύματα.

Ο 2χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου οι γιατροί μάταια κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να κρατήσουν το παιδί στη ζωή.

Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη από το γεγονός, και οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη κινητοποιηθεί για να διερευνήσουν τις συνθήκες της επίθεσης.

