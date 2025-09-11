Τσάρλι Κερκ: Ποιος ήταν ο πιστός σύμμαχος του Τραμπ που τον βοήθησε να νικήσει τις εκλογές του 2024

Ο ιδρυτής της Turning Point USA, Τσάρλι Κερκ,, κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμο στο Thomas & Mack Center, την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2024, στο Λας Βέγκας.

Ο Τσάρλι Κερκ, γνωστός συντηρητικός ακτιβιστής στις ΗΠΑ και πιστός σύμμαχος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δολοφονήθηκε από πυρά σε μια εκδήλωση σε ένα πανεπιστήμιο της Γιούτα. Ο δράστης της επίθεσης έχει ξεφύγει και οι Αρχές τον αναζητούν.

Βίντεο του συμβάντος που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τον Κερκ να μιλά σε ένα μεγάλο πλήθος σε εξωτερικό χώρο, όταν ακούγεται ένας δυνατός κρότος.

Ακριβώς μετά, ο 31χρονος Κερκ φαίνεται να κρατά για λίγο το λαιμό του πριν καταρρεύσει από την καρέκλα του, προκαλώντας την φυγή των παρευρισκόμενων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε μέσω Truth Social τον θάνατο του Κερκ, αποτίοντας φόρο τιμής σε εκείνον, λέγοντας: «Ο σπουδαίος, και μάλιστα θρυλικός, Τσάρλι Κερκ, έχει πεθάνει. Κανείς δεν καταλάβαινε ή δεν είχε στην καρδιά του τη νεολαίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής καλύτερα από τον Τσάρλι».

Ποιος ήταν ο Τσάρλι Κερκ

Ο Τσάρλι Κερκ συνίδρυσε την Turning Point USA, μια μη κερδοσκοπική συντηρητική οργάνωση, όταν ήταν μόλις 18 ετών.

Το Turning Point USA, είχε ως στόχο τη διάδοση συντηρητικών ιδεωδών σε αμερικανικά πανεπιστήμια με φιλελεύθερες τάσεις. Η εκδήλωση της Τετάρτης στο Πανεπιστήμιο Utah Valley, όπου δολοφονήθηκε, ήταν η έναρξη μιας περιοδείας του Τσάρλι Κερκ σε πολλά πανεπιστήμια, κατά τη διάρκεια της οποίας οι συμμετέχοντες καλούνται να συζητήσουν με τον Κερκ για παρόμοια θέματα.

Η οργάνωση του Κερκ εξελίχθηκε στο μεγαλύτερο συντηρητικό κίνημα νεολαίας των ΗΠΑ και, με την πάροδο των ετών, ο ίδιος έγινε κεντρικό πρόσωπο σε ένα δίκτυο υποστηρικτών του Τραμπ, που συχνά περιγράφονταν ως το πρόσωπο του κινήματος «Make America Great Again» ή αλλιώς MAGA.

Ο Τσάρλι Κερκ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια κινητοποίησης των ψηφοφόρων για τον Τραμπ και άλλων Ρεπουμπλικάνων υποψήφιων στις εκλογές του περασμένου έτους. Όπως είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στο Wired: «Ακόμη και αν δεν είμαι ο μεγαλύτερος θαυμαστής του Ντόναλντ Τραμπ στον κόσμο, θα τον ψήφιζα».

Η σχέση των δύο ενισχύθηκε μετά τη νίκη του προέδρου των ΗΠΑ, με τον Κερκ να παρευρέθηκε στην ορκωμοσία του Τραμπ τον Ιανουάριο στην Ουάσινγκτον και να γίνεται τακτικός επισκέπτης του Λευκού Οίκου κατά τη διάρκεια των δύο θητειών του Τραμπ. Ήταν επίσης υποστηρικτής του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, πριν αναλάβει τα καθήκοντα του και όταν ήταν ακόμη υποψήφιος.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, με τον ιδρυτή της Turning Point USA, Τσάρλι Κιρκ, την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2024, στη Mesa της Αριζόνα. AP

Σε ένα βίντεο το 2019, ο Τραμπ φαίνεται να ευχαριστεί τον Κερκ, λέγοντας: «Θέλω να ευχαριστήσω τον Τσάρλι, είναι ένας απίστευτος τύπος, το πνεύμα του, η αγάπη του για αυτή τη χώρα, έχει κάνει καταπληκτική δουλειά δημιουργώντας μια από τις πιο ισχυρές οργανώσεις νεολαίας που έχουν δημιουργηθεί ποτέ».

Ο Κερκ ήταν επίσης έντονος κριτής των συστημικών μέσων ενημέρωσης και συχνά έκανε debate με νέους για θέματα φυλής, φύλου και μετανάστευσης. Το προκλητικό του στυλ του εξασφάλισε μια μεγάλη ομάδα υποστηρικτών, αλλά και παράλληλα πολλούς που αντιτίθενταν με τις απόψεις του.

Ο Τσάρλι Κερκ είχε 5,5 εκατομμύρια ακόλουθους στην πλατφόρμα «X» και ήταν παρουσιαστής του «The Charlie Kirk Show», ένα podcast που είχε πάνω από 500.000 ακροατές κάθε μήνα, στο οποίο μιλούσε με φοιτητές για θέματα όπως η ταυτότητα φύλου, η κλιματική αλλαγή, η θρησκεία και οι οικογενειακές αξίες. Ήταν ένας παθιασμένος ομιλητής, που έκανε περιοδείες στις ΗΠΑ μιλώντας σε εκδηλώσεις των Ρεπουμπλικάνων.

Νωρίτερα φέτος, ταξίδεψε με τον γιο του Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, στη Γροιλανδία, καθώς ο τότε νεοεκλεγείς πρόεδρος υποστήριζε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να κατέχουν το έδαφος της Αρκτικής.

Ο Τσάρλι Κερκ και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ τη Δευτέρα 17 Μαρτίου 2025 στο Οκονομόουοκ του Ουισκόνσιν. AP

Γιος αρχιτέκτονα που μεγάλωσε στο εύπορο προάστιο Prospect Heights του Σικάγου, ο Κερκ φοίτησε σε ένα κολέγιο κοντά στο Σικάγο πριν εγκαταλείψει τις σπουδές του για να αφοσιωθεί στον πολιτικό ακτιβισμό. Υπέβαλε επίσης ανεπιτυχώς αίτηση για το West Point, την ελίτ ακαδημία του αμερικανικού στρατού.

Το 2020, ο Κερκ έγραψε ένα βιβλίο, το οποίο έγινε μπεστ σέλερ, το «The Maga Doctrine», μια αναφορά στην εκστρατεία του Τραμπ «Make America Great Again».

Ωστόσο, ο Ευαγγελικός Χριστιανισμός του και η οικογένειά του –η σύζυγός του και τα δύο του παιδιά– ήταν στο επίκεντρο της πολιτικής του, και θεωρείτο το μέλλον του συντηρητικού ακτιβισμού.

Ο Κερκ προσέλκυσε γρήγορα μεγάλο κοινό Ρεπουμπλικανών, οι οποίοι τον κάλεσαν να μιλήσει στο Εθνικό Συνέδριο τους το 2016, με αποτέλεσμα να γίνει ο νεότερος ομιλητής, προσελκύοντας ένα ιδιαίτερα νέο κοινό.

Το 2018, ο Κερκ συμπεριλήφθηκε στη λίστα του Forbes με τους πιο σημαντικούς ανθρώπους κάτω των 30 στην πολιτική, σε ηλικία μόλις 24 ετών.

Τα όπλα και η νομιμότητα τους στις ΗΠΑ ήταν ένα από τα πολλά πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα που συζητούσε σε εκδηλώσεις και σε podcast. Πριν από μερικούς μήνες, ο Κερκ είχε πει: «Αξίζει να έχουμε, δυστυχώς, μερικούς θανάτους από όπλα κάθε χρόνο, ώστε να μπορούμε να έχουμε την Δεύτερη Τροποποίηση του Συντάγματος των ΗΠΑ».

These democrats are pissing me off. Just stay silent, why would you send thoughts and prayers to someone who said that GUN VIOLENCE IS NECESSARY? Charlie Kirk said that people needed to die with a gun, so this is what he wanted to happen pic.twitter.com/E0GXI7LXcS — ?? (@turtleslover50) September 10, 2025

(Η Δεύτερη Τροποποίηση του Συντάγματος των ΗΠΑ αναφέρεται στο δικαίωμα των κατοίκων των ΗΠΑ στην οπλοκατοχή).

Σύμφωνα με άρθρο των New York Times, ο Κερκ δεν επιδίωξε ποτέ να αναλάβει κάποιο ρόλο στην κυβέρνηση. Στόχος του ήταν να αναδιαμορφώσει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και, γενικότερα, την αμερικανική πολιτική.

«Θέλουμε να μεταμορφώσουμε την κουλτούρα», είχε δηλώσει ο Κερκ στους New York Times, τον Φεβρουάριο.

