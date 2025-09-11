Τσάρλι Κερκ: Viral το μήνυμα για τη δολοφονία της Ιρίνα Ζαρούτσκα λίγο πριν τον σκοτώσουν στη Γιούτα

«Η Αμερική δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια», έγραψε ο Τσάρλι Κερκ, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της 23χρονης Ουκρανής, Ιρίνα Ζαρούτσκα, λίγο πριν τον σκοτώσουν στη Γιούτα 

Η 23χρονη Ιρίνα Ζαρούτσκα

ΚΟΣΜΟΣ
Ο Τσάρλι Κερκ λίγες ώρες πριν πεθάνει, είχε ποστάρει μια φωτογραφία της 23χρονης Ιρίνα Ζαρούτσκα, με το ποστ του να γίνεται viral.

«Η Αμερική δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια», είχε γράψει ο 31χρονος ακτιβιστής και συνιδρυτής του «Turning Point USA», λίγες ώρες πριν πέσει νεκρός ενώ έδινε ομιλία στο πανεπιστήμιο της Γιούτα των ΗΠΑ.

Η δολοφονία της 23χρονης Ιρίνα Ζαρούτσκα έκανε τον γύρο του πλανήτη. Η 23χρονη που είχε φύγει με την οικογένειά της από το Κίεβο, μετακόμισε στις ΗΠΑ για μια καλύτερη ζωή.

Είχε μπει στο τρένο για να επιστρέψει στο σπίτι της από τη δουλειά της. Κοιτούσε αφηρημένη το κινητό της, ώσπου ο δολοφόνος της, Ντεκάρλος Μπράουν, σηκώθηκε, κοίταξε για λίγο το παράθυρο, τη μαχαίρωσε, φωνάζοντας: «I got that white girl», με το βίντεο της δολοφονίας της να κάνει τον γύρο του πλανήτη.

