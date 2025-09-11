Ιρίνα Ζαρούτσκα: Ξέφυγε από τον πόλεμο στο Κίεβο - Δολοφονήθηκε σε τρένο στη Βόρεια Καρολίνα

Η Ιρίνα Ζαρούτσκα σπούδασε Τέχνη στο Κίεβο. Έφυγε με την οικογένειά της από τον πόλεμο για μια καλύτερη ζωή στις ΗΠΑ αλλά δολοφονήθηκε από μαύρο με το βίντεο της δολοφονίας της να παγώνει τον πλανήτη 

Ιρίνα Ζαρούτσκα: Ξέφυγε από τον πόλεμο στο Κίεβο - Δολοφονήθηκε σε τρένο στη Βόρεια Καρολίνα

Η Ιρίνα Ζαρούτσκα 

Η 23χρονη Ουκρανή Ιρίνα Ζαρούτσκα διέφυγε από τη βία για μια καλύτερη ζωή στις ΗΠΑ. Όμως, ένας άντρας που καθόταν πίσω της, σε ένα τρένο, τη μαχαίρωσε μέχρι θανάτου, με το βίντεο της δολοφονίας να σοκάρει.

Η Ιρίνα Ζαρούτσκα, που ξέφυγε από τον πόλεμο στο Κίεβο, ήταν μια από τους επιβάτες του νυχτερινού τρένου στο σταθμό Scaleybark στη Βόρεια Καρολίνα. Είχε μόλις σχολάσει από τη δουλειά της. Κοιτούσε το κινητό της τηλέφωνο ενώ το τρένο ήταν εν κινήσει. Δίπλα της στο τρένο καθόταν ένας άνδρας με κόκκινο φούτερ.

Ο Ντεκάρλος Μπράουν, ο επιβάτης αυτός, τέσσερα λεπτά αργότερα σηκώθηκε και έβγαλε ένα μαχαίρι. Κοίταξε πρώτα έξω από το παράθυρο και στη συνέχεια μαχαίρωσε την 23χρονη μέχρι θανάτου.

Δολοφονημένη Ουκρανή πρόσφυγας - Δολοφόνος - ΗΠΑ - Σάρλοτ

Το θύμα της επίθεσης, η 23χρονη Ιρίνα Ζαρούτσκα και ο δολοφόνός της, ο 34χρονος ΝτεΚάρλος Μπράουν

Όσοι ήταν μέσα στο τρένο αδιαφόρησαν, ενώ ο δολοφόνος της 23χρονης Ουκρανής είπε μετά τη δολοφονία της «I got that white girl».

Ιρίνα Ζαρούτσκα: Από τον πόλεμο στο Κίεβο στην Αμερική

Η Ιρίνα Ζαρούτσκα σπούδασε Τέχνη στο Κίεβο. Λάτρευε να δημιουργεί για τους φίλους της και την οικογένειά της.

irina.jpg

Η Ιρίνα Ζαρούτσκα ξέφυγε από τον πόλεμο στο Κίεβο και δολοφονήθηκε στη Βόρεια Καρολίνα

Instagram

Έφυγε από την Ουκρανία τον Αύγουστο του 2022, έξι μήνες μετά τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Μαζί με τη μητέρα, την αδερφή και τον αδερφό της, βρήκαν σπίτι στη Βόρεια Καρολίνα. Φοίτησε στο Rowan-Cabarrus Community College και ονειρευόταν να γίνει βοηθός κτηνιάτρου. Μία νέα ζωή είχε μόλις ξεκινήσει, μέχρι όμως τη στιγμή της δολοφονίας της στο τρένο.

Ιρίνα Ζαρούτσκα.jpg

Η Ιρίνα Ζαρούτσκα δολοφονήθηκε στη Βόρεια Καρολίνα

Instagram

Η κυκλοφορία του βίντεο της δολοφονίας και το εκτενές ποινικό παρελθόν του Μπράουν – που περιλαμβάνει καταδίκες για ένοπλη ληστεία, κλοπή και διάρρηξη – προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από την κυβέρνηση Τραμπ και συντηρητικούς πολιτικούς, ως παράδειγμα της εγκληματικότητας που πλήττει, όπως ισχυρίζονται, πολλές πόλεις υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ.

Η δολοφονία έγινε αντικείμενο προπαγάνδας για την πιθανή ανάπτυξη ομοσπονδιακών στρατευμάτων σε Λος Άντζελες και Ουάσινγκτον, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ απείλησε ακόμη και με επιστράτευση της Εθνοφρουράς στο Σικάγο.

«Η Βόρεια Καρολίνα και κάθε Πολιτεία χρειάζεται ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΑΞΗ, και μόνο οι Ρεπουμπλικάνοι μπορούν να την προσφέρουν!» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social, χαρακτηρίζοντας τον Μπράουν «επαγγελματία εγκληματία».

