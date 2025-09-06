ΗΠΑ: Η στιγμή που άνδρας μαχαίρωσε και σκότωσε Ουκρανή πρόσφυγα πολέμου μέσα σε Μετρό

Τραγωδία σημειώθηκε σε συρμό Μετρό των ΗΠΑ, όταν μια Ουκρανή, πρόσφυγας πολέμου, δέχτηκε επίθεση από έναν άγνωστο άνδρα με μαχαίρι, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή της. Η σοκαριστική στιγμή της επίθεσης έχει καταγραφεί σε βίντεο.

Όλα συνέβησαν στις 22 Αυγούστου, στο μετρό της πόλης Σάρλοτ στη Βόρεια Καρολίνα, όταν ένας μαύρος άνδρας μαχαίρωσε την Ιρίνα Ζαρούτσκαγια, πρόσφυγα πολέμου από την Ουκρανία, στο λαιμό αρκετές φορές χωρίς προφανή λόγο. Η άτυχη κοπέλα άφησε την τελευταία της πνοή λίγο αργότερα λόγω αιμορραγίας και ο δράστης συνελήφθη.

Δείτε το βίντεο: Προσοχή σκληρές εικόνες

New video shows the moment the repeat offender Decarlos Brown Jr stabbed the 23-y-old Ukrainian war refugee Iryna Zarutska to death on a train in Charlotte, North Carolina



Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο δράστης ήταν ο 34χρονος ΝτεΚάρλος Μπράουν, ο οποίος είναι άστεγος και άνεργος. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο δράστης μπήκε στο βαγόνι και άρχισε να μαλώνει με τους επιβάτες. Κατά τη διάρκεια του διαπληκτισμού, έβγαλε ένα μαχαίρι και επιτέθηκε στην κοπέλα. Τρεις άλλοι επιβάτες τραυματίστηκαν και νοσηλεύτηκαν.

Ο δράστης τραυματίστηκε επίσης, αλλά η ζωή του δεν κινδυνεύει, ενώ αυτήν την στιγμή βρίσκεται υπό κράτηση.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, ο δράστης ήταν γνωστός στην αστυνομία, καθώς είχε εκτίσει ποινή πέντε ετών για ένοπλη ληστεία και είχε επίσης συλληφθεί πολλές φορές για κλοπές και απειλές.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας δήλωσε ότι ο Μπράουν θα τεθεί υπό κράτηση μετά την ολοκλήρωση των ιατρικών διαδικασιών. Η υπηρεσία βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την αστυνομία, τον ντετέκτιβ και τη μητέρα του θύματος.

