Ένας νεκρός και τουλάχιστον έξι τραυματίες σε μαζική επίθεση με μαχαίρι στον Καναδά

Η καναδική αστυνομία αναφέρει ότι ένα άτομο έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον έξι τραυματίστηκαν σε μαζική επίθεση με μαχαίρι σε μια κοινότητα των Πρώτων Εθνών στην επαρχία Μανιτόμπα.

Σήμερα Πέμπτη, η Βασιλική Καναδική Ιππική Αστυνομία (RCMP) ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος για την επίθεση με μαχαίρι επίσης έχασε τη ζωή του.

Το «σοβαρό περιστατικό» έλαβε χώρα στην κοινότητα Hollow Water First Nation, περίπου 200 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Γουίνιπεγκ. Οκτώ άτομα μεταφέρθηκαν είτε αεροπορικώς είτε με ασθενοφόρο σε τοπικά νοσοκομεία, σύμφωνα με δήλωση της Shared Health, της επαρχιακής υγειονομικής αρχής, προς το BBC. Έφτασαν «με διαφορετικά επίπεδα σοβαρότητας», ανέφερε εκπρόσωπος.

Η Stars Air Ambulance επιβεβαίωσε ότι ανταποκρίθηκε σε έκτακτη ανάγκη στην κοινότητα Hollow Water First Nation την Πέμπτη το πρωί και μετέφερε δύο ασθενείς στο Health Sciences Centre στο Γουίνιπεγκ.

Προς το παρόν, λίγες είναι οι διαθέσιμες πληροφορίες για το περιστατικό.

Την Πέμπτη το πρωί, η RCMP του Μανιτόμπα προειδοποίησε τους κατοίκους της Hollow Water First Nation ότι θα πρέπει να αναμένουν έντονη αστυνομική παρουσία στην κοινότητα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Ανέφεραν ότι δεν υπάρχει προς το παρόν κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια.

«Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια σε όλους τους κατοίκους της κοινότητας Hollow Water First Nation και σε όλους όσους έχουν πληγεί από αυτή την παράλογη πράξη βίας», ανέφερε η RCMP.

Η μονάδα σοβαρών εγκλημάτων της RCMP θα ηγηθεί της έρευνας.