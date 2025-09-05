Γερμανία: Νεκρός 17χρονος που μαχαίρωσε δάσκαλο στο Έσσεν - Δέχτηκε πυροβολισμούς από αστυνομικούς

Ο ύποπτος πυροβολήθηκε θανάσιμα από την αστυνομία σε ένα κοντινό πάρκο

Συναγερμός σήμανε σήμερα στο Έσσεν της Γερμανίας, αφού ένας 17χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε δάσκαλο σε ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει.

Ο δράστης της επίθεσης τραυματίσθηκε από σφαίρες και συνελήφθη, καθώς προσπάθησε να επιτεθεί στην αστυνομία, ενώ σύμφωνα με την γερμανική εφημερίδα Bild, αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

«Κατά την διάρκεια της σύλληψης, οι αστυνομικοί έκαναν χρήση πυροβόλου όπλου. Ο ύποπτος τραυματίσθηκε και δέχεται ιατρικές φροντίδες», ανακοίνωσε νωρίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η αστυνομία του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας. Ο τραυματίας εκπαιδευτικός έχει μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την γερμανική εφημερίδα Bild, δεν είναι σαφές αν τραυματίσθηκαν και άλλοι άνθρωποι κατά την επίθεση αυτή.

Η γερμανική αστυνομία συνεχίζει να διεξάγει έρευνες για περιστατικό.

