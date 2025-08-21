Συνελήφθη ο πατέρας του Τζέιλεν Μπράουν - Μαχαίρωσε προπονητή για... μια θέση πάρκινγκ

Ο Τζέιλεν Μπράουν δεν διατηρεί στενή σχέση με τον πατέρα του και δεν είχε ενημερωθεί ούτε για τη σύλληψη ούτε για το περιστατικό

Συνελήφθη ο πατέρας του Τζέιλεν Μπράουν - Μαχαίρωσε προπονητή για... μια θέση πάρκινγκ
Ο πατέρας του σούπερ σταρ των Boston Celtics, Τζέιλεν Μπράουν – ο πρώην πυγμάχος Μαρσέλες Μπράουν – συνελήφθη με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, καθώς φέρεται να μαχαίρωσε έναν προπονητή νεανικής ομάδας αμερικανικού ποδοσφαίρου ύστερα από διαμάχη για μία θέση στάθμευσης, σύμφωνα με το TMZ Sports.

Η αστυνομία του Λας Βέγκας ερευνά το περιστατικό που σημειώθηκε την Τετάρτη στο All American Park. Σύμφωνα με τις Αρχές, δύο άνδρες λογομάχησαν για μια θέση πάρκινγκ, όταν ο ύποπτος φέρεται να τραυμάτισε το θύμα με μαχαίρι στο στομάχι.

Ο δράστης εγκατέλειψε το σημείο, ωστόσο εντοπίστηκε αργότερα και συνελήφθη. Ο Μπράουν αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο το απόγευμα της Πέμπτης.

Ο προπονητής διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει άγνωστη.

Σύμφωνα με πηγές, ο Τζέιλεν Μπράουν δεν διατηρεί στενή σχέση με τον πατέρα του και δεν είχε ενημερωθεί ούτε για τη σύλληψη ούτε για το περιστατικό.

Το 2016, ο Μαρσέλες είχε μιλήσει δημόσια για τα παιδιά του, δηλώνοντας: «Είμαι εξαιρετικά περήφανος για τους γιους μου. Ιδιαίτερα για τον Τζέιλεν· είναι ένας σπουδαίος αθλητής και πολύ έξυπνος άνθρωπος».

