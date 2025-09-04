Βερολίνο: Έξι παιδιά στο νοσοκομείο από το αυτοκίνητο που έπεσε σε πλήθος

Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ομάδα παιδιών ηλικίας 7 έως 8 ετών στην περιοχή Βέντινγκ του Βερολίνου το μεσημέρι της Πέμπτης (04/09), τραυματίζοντας σοβαρά μία συνοδό και ελαφρά έξι ανήλικα παιδιά, με όλους να μεταφέρονται στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την BILD.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν τραυματίστηκε. Στις φωτογραφίες φαίνεται να στέκεται δίπλα στο αυτοκίνητό του και να ανακρίνεται από την αστυνομία. Το όχημα έχει ζημιά στον μπροστινό αριστερό προβολέα.

Το ατύχημα συνέβη γύρω στις 13:10 στην οδό Seestraße, στη γωνία με την οδό Dohnagestell. Σύμφωνα με την BILD, το αυτοκίνητο έστριψε και έπεσε πάνω σε μια ομάδα παιδιών (ηλικίας 7 έως 8 ετών) που βρισκόταν στο πεζοδρόμιο.

⚡️Auto fährt in Menschenmenge in #Berlin - Kinder verletzt ?



In Berlin-Wedding ist am Donnerstagmittag ein Auto in eine #Kindergruppe (7- bis 8-Jährige) gefahren. pic.twitter.com/iKtnunY1N7 — Sonnenaufgang (@Sonnenaufg4ng) September 4, 2025

Ο οδηγός τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Florian Nath. Υπάρχει υποψία ότι βρισκόταν υπό την επήρεια «ψυχοδραστικών ουσιών» και ζητήθηκε η λήψη δείγματος αίματος, καθώς ο νεαρός συμπεριφερόταν ύποπτα. Δεν θεωρείται ότι η πράξη ήταν εκ προμελέτης.

