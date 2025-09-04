Συναγερμός στο Βερολίνο - Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος
Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο αν πρόκειται για ατύχημα ή τρομοκρατική επίθεση
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης στο Βερολίνο, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος.
Σύμφωνα με την εφημερίδα «Bild», το περιστατικό σημειώθηκε στη διασταύρωση της Seestraße με την Dohnagestell, στην περιοχή Wedding του Μίτε.
Από την σύγκρουση τραυματίστηκαν αρκετά άτομα, μεταξύ των οποίων παιδιά και μία συνοδός, με τις Αρχές να βρίσκονται στο σημείο για να ερευνήσουν τις συνθήκες του συμβάντος.
