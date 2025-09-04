Λονδίνο: 17 τραυματίες από το λεωφορείο που έπεσε σε πλήθος - «Συγκλονιστικό περιστατικό»

Το λεωφορείο έπεσε σε πλήθος κοντά στον κεντρικό σταθμό Victoria.

Συνολικά 17 άτομα τραυματίστηκαν από σοβαρό τροχαίο ατύχημα λεωφορείου στο Λονδίνο, σε έναν πολυσύχναστο δρόμο της βρετανικής πρωτεύουσας.

Μεταξύ των τραυματιών είναι και ο οδηγός του λεωφορείου της γραμμής 24, όταν το όχημα ανέβηκε στο πεζοδρόμιο της οδού Victoria, κοντά στον ομώνυμο σταθμό, σύμφωνα με το Sky News.

Το ατύχημα συνέβη γύρω στις 8.20 π.μ. (τοπική ώρα) την Πέμπτη (04/09), σύμφωνα με την Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου.

«Δύο άτομα έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο του ατυχήματος, ενώ 15 μεταφέρθηκαν και παραμένουν στο νοσοκομείο. Μεταξύ αυτών είναι και ο οδηγός του λεωφορείου. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί που να απειλούν τη ζωή των θυμάτων», ανέφερε η αστυνομία σε δήλωσή της.

Αρκετά οχήματα έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων αστυνομικών αυτοκινήτων, ασθενοφόρων και πυροσβεστικών οχημάτων, κλήθηκαν στο σημείο, ενώ μεταξύ των τραυματιών φαίνεται να βρίσκονται και επιβάτες του λεωφορείου.

Ο δρόμος παραμένει κλειστός και όλα τα οχήματα εκτρέπονται από την περιοχή, σύμφωνα με την αστυνομία.

Εικόνες από το σημείο δείχνουν το μπροστινό μέρος του λεωφορείου με ορατές ζημιές και το παρμπρίζ σπασμένο.

Στιγμές σοκ έζησαν επιβάτες και πεζοί

Ο Emit Suker, 47 ετών, δήλωσε στο βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων PA: «Το λεωφορείο ερχόταν από το Westminster. Μέσα στο λεωφορείο υπήρχαν περίπου 15-16 άτομα. Οι άνθρωποι ούρλιαζαν – ήταν τρομερό».

Ένας άλλος αυτόπτης μάρτυρας είπε: «Άκουσα μια τεράστια σύγκρουση - βγήκα έξω και υπήρχε μια γυναίκα στο έδαφος με πολλούς ανθρώπους γύρω της.

Πολλοί άνθρωποι από το γυμναστήριο έτρεξαν να την βοηθήσουν».

Μια διαδρομή από πετρέλαιο ντίζελ που έτρεχε κατά μήκος της Allington Street ανάγκασε την αστυνομία να απαγορεύσει το κάπνισμα στην περιοχή λόγω φόβων για πυρκαγιά.

Ένας εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του Λονδίνου επιβεβαίωσε ότι κλήθηκε στις 8:20 π.μ. για αναφορές σχετικά με τροχαίο ατύχημα.

Πρόσθεσε: «Έχουμε στείλει πόρους στον τόπο του ατυχήματος, συμπεριλαμβανομένων πληρωμάτων ασθενοφόρων, προχωρημένων παραϊατρικών, ενός παραϊατρικού σε αυτοκίνητο ταχείας επέμβασης, ενός διευθυντή κλινικής ομάδας, ενός αξιωματικού αντιμετώπισης περιστατικών και ενός οχήματος υποστήριξης διοίκησης. Έχουμε επίσης αποστείλει την Αεροασθενοφόρο του Λονδίνου.

«Συγκλονιστικό περιστατικό»

Η Rosie Trew, επικεφαλής της υπηρεσίας λεωφορείων της Transport for London (TfL), δήλωσε: «Οι σκέψεις μας είναι με τους ανθρώπους που τραυματίστηκαν μετά από το περιστατικό με λεωφορείο στην οδό Victoria.

«Συνεργαζόμαστε με την αστυνομία και τον φορέα εκμετάλλευσης, Transport UK, για να διερευνήσουμε επειγόντως αυτό το περιστατικό.

«Πρέπει να ήταν ένα συγκλονιστικό περιστατικό για όλους τους εμπλεκόμενους και προσφέρουμε υποστήριξη σε όσους έχουν επηρεαστεί».

