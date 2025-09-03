Βρετανία: Πολιτικό σκάνδαλο με την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης - Κατηγορείται για φοροδιαφυγή

Παραδέχθηκε «παραλείψεις» όμως η αντιπολίτευση ζητά την παραίτησή της

Βρετανία: Πολιτικό σκάνδαλο με την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης - Κατηγορείται για φοροδιαφυγή

Η πολιτικός κατέβαλε 30.000 λίρες αντί για 70.000, δηλώνοντας το ακίνητο ως «μοναδική κατοικία», παρότι διατηρεί άλλα δύο

Η αντιπρόεδρος της βρετανικής κυβέρνησης, Άγκελα Ρέινερ, αναγκάστηκε να αναγνωρίσει ότι κατέβαλε μειωμένο φόρο κατά την αγορά ακινήτου αξίας 800.000 λιρών. Η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτική θύελλα και έντονες πιέσεις στον Κιρ Στάρμερ.

Η Άγκελα Ρέινερ, αντιπρόεδρος αλλά και στενή συνεργάτιδα του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, παραδέχθηκε ότι δεν κατέβαλε το πλήρες ποσό φόρου μεταβίβασης (stamp duty) για την αγορά διαμερίσματος σε παραθαλάσσια περιοχή στη νότια Αγγλία.

Η πολιτικός, όπως παραδέχθηκε, κατέβαλε φόρο ύψους 30.000 λιρών αντί για 70.000 όπως θα έπρεπε κανονικά, δηλώνοντας το ακίνητο ως «μοναδική κατοικία», παρότι διατηρεί άλλα δύο: Την οικογενειακή της κατοικία στην εκλογική της περιφέρεια και ένα διαμέρισμα που της παραχωρείται στο Whitehall. Μετά την αποκάλυψη, αναμένεται να πληρώσει επιπλέον φόρο έως 40.000 λίρες.

Πιέσεις για παραίτηση

Η ίδια υποστήριξε ότι στηρίχθηκε σε λανθασμένες φορολογικές συμβουλές και εξέφρασε την λύπη της. «Πίστευα ότι είχα κάνει τα πάντα σωστά. Έμεινα σοκαρισμένη όταν έμαθα το αντίθετο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι έχει ήδη παραπέμψει τον εαυτό της στον ανεξάρτητο σύμβουλο δεοντολογίας.

Παραδέχθηκε επίσης ότι σκέφτηκε να παραιτηθεί, λέγοντας πως συζήτησε το ενδεχόμενο με την οικογένειά της. «Ήταν καταστροφικό για μένα» τόνισε.

Οι αντιδράσεις στη βρετανική πολιτική σκηνή

Η υπόθεση προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις. Η ηγέτης των Συντηρητικών, Κέμι Μπάντενοχ, κάλεσε τον Στάρμερ να απομακρύνει την αναπληρώτριά του, λέγοντας στη Βουλή: «Αν είχε ραχοκοκαλιά, θα την απέλυε».

Στο ίδιο κλίμα, ο Νάιτζελ Φάρατζ, επικεφαλής του Reform UK, δήλωσε ότι «δεν βλέπει πώς μπορεί να επιβιώσει πολιτικά η Ρέινερ».

Πρόβλημα στο εσωτερικό του κόμματος

Η Ρέινερ, από τα πλέον προβεβλημένα στελέχη των Εργατικών, βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Παρότι επέμεινε πως ενήργησε με καλή πίστη, το σκάνδαλο δίνει όπλα στην αντιπολίτευση και προκαλεί ερωτήματα για τη διαχείριση της κυβέρνησης Στάρμερ. Το εάν η Ρέινερ θα παραμείνει στη θέση της ή θα εξαναγκαστεί σε παραίτηση αναμένεται να κριθεί τις επόμενες ημέρες.

