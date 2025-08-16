Το δηκτικό σχόλιο της Ζαχάροβα για «Συμμαχία των Προθύμων» -Μη ξεχάσετε χαρτοπετσέτες και κουτάλια»

Ειρωνικό σχόλιο για την επικείμενη τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των προθύμων» έκανε η εκπρόσωπος Τύπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

Όπως ανακοίνωσε το απόγευμα του Σαββάτου το γραφείο της γαλλικής προεδρίας, οι ηγέτες της «Συμμαχίας των Προθύμων» θα συνομιλήσουν την Κυριακή, ενόψει της επίσκεψης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα. Τη συνάντηση θα συν-προεδρεύσουν ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Αντιδρώντας στην ανακοίνωση, η Ζαχάροβα σχολίασε μέσω Telegram πως οι συμμετέχοντες καλό θα ήταν «να μην ξεχάσουν τις χαρτοπετσέτες και τα κουταλάκια για τη ζάχαρη», αφήνοντας αιχμές.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Μάιο είχε κυκλοφορήσει βίντεο από ταξίδι των Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ στο Κίεβο, όπου εμφανίζονταν οι δύο πρώτοι να μαζεύουν βιαστικά αντικείμενα από το τραπέζι. Το περιστατικό είχε τροφοδοτήσει θεωρίες συνωμοσίας σε ακροδεξιούς και φιλορωσικούς λογαριασμούς, που έκαναν λόγο για χρήση κοκαΐνης.