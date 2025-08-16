Μερτς: Η σύνοδος κορυφής Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στην Ευρώπη

Η σύνοδος κορυφής Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στην Ευρώπη, υποστηρίζει ο Φρίντριχ Μερτς, παρά το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) για τον Ρώσο πρόεδρο.

«Πιστεύω (...) ότι μια τέτοια τριμερής συνάντηση θα πραγματοποιηθεί. Η ημερομηνία και η τοποθεσία μένει να καθοριστούν (...) Έχουμε προτείνει ότι μια τέτοια τοποθεσία θα μπορούσε να είναι στην Ευρώπη», δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς σε συνέντευξή του στα γερμανικά κανάλια NTV και RTL, η οποία μεταδόθηκε το Σάββατο.

«Ίσως αυτός θα έπρεπε να είναι ο τόπος όπου αυτές οι συζητήσεις θα διεξάγονται σε μόνιμη βάση», πρόσθεσε ο Γερμανός ηγέτης, χωρίς να κατονομάσει κάποια συγκεκριμένη πόλη ή χώρα. «Αυτά είναι ζητήματα λεπτομέρειας. Θα διευκρινιστούν μόνο τις επόμενες ημέρες ή και εβδομάδες», συνέχισε ο Μερτς.

Διαβάστε επίσης