Ποιος κέρδισε και ποιος έχασε στην Αλάσκα - Το επόμενο μεγάλο στοίχημα 

Ήταν μια συνάντηση υψηλού διακυβεύματος πάνω από τη στρατιωτική βάση Ελμεντορφ-Ρίτσαρντσον στο Ανκορατζ της Αλάσκας.

Σε πρώτη ανάγνωση ο μεγάλος κερδισμένος σε διπλωματικό επίπεδο είναι ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμιρ Πούτιν αφού είδε να τον υποδέχεται θερμά ο πλανητάρχης , να του στρώνουν το κόκκινο χαλί ενώ αμερικανικά αεροσκάφη του απέδιδαν τιμές. Ποιός; Αυτός που η Δύση τον κατηγορεί συνεχώς και η Ευρωπαϊκή Ενωση δεν έχει καταφέρει να τον κατευνάσει και να τον φέρει στα μέτρα της.

Το γεγονός επίσης ότι Τραμπ και Πούτιν μπήκαν στο ίδιο αυτοκίνητο χωρίς μεταφραστή είναι κάτι που δεν συνηθίζεται στη διπλωματική Ιστορία και πολλοί θα ήθελαν να μάθουν τι είπανε οι δύο τους για δέκα λεπτά που κράτησε η πομπή, χωρίς την παρουσία μαρτύρων.

Αναπάντητα ερωτήματα

Παρά το «ζεστό» κλίμα στην Αλάσκα τα ερωτήματα παρέμειναν αναπάντητα που αφορούν στις θεμελιώδεις αξιώσεις της Ρωσίας, τόσο το εδαφικό όσο την ουδετερότητα και τα όρια στον στρατό της Ουκρανίας, τη μη επέκταση του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς και γενικά την αρχιτεκτονική ασφάλειας στην Ευρώπη.

Από την πλευρά τους, οι Ουκρανοί επιμένουν για εγγυήσεις ασφαλείας και οι Ευρωπαίοι προτίθενται να εγκαταστήσουν στρατιωτικές δυνάμεις στο έδαφος της χώρας στο πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας ειρήνης, κάτι που οι Ρώσοι το έχουν απορρίψει.

Η κατάπαυση του πυρός ήταν όμως ακριβώς αυτό που ήθελε να αποφύγει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν όταν μετέβαινε στην Αλάσκα για την ιστορική συνάντησή του με τον Αμερικανό ομόλογό του. Η εκεχειρία θα αποδυνάμωνε σημαντικά την θέση του στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Έτσι, λοιπόν, ο Ρώσος πρόεδρος εξασφάλισε την πολιτική του αποκατάσταση, καθώς έσπασε το φράγμα της διεθνούς απομόνωσης. Εξασφάλισε επίσης χρόνο για τον ρωσικό στρατό να συνεχίσει τις επιθέσεις στην ανατολική Ουκρανία, χωρίς να έχει δεσμευθεί σε τίποτα.

Τα πράγματα κινούνται ταχύτατα ακόμη και όταν έχουμε να κάνουμε με θέματα υψηλής διπλωματίας. Έτσι λοιπόν, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόκειται να μεταβεί στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα με πληροφορίες να λένε ότι οι ΗΠΑ προσφέρουν στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας παρόμοιες με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, αλλά χωρίς το Κίεβο να ενταχθεί επίσημα στην Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα διαπραγματευτεί με το πιστόλι στον κρόταφο και την πίεση του ρωσικού στρατού που προελαύνει στο εδαφος της χώρας του.

Αν κάποιος έχασε στην Αλάσκα είναι αναμφίβολα η Ευρωπαϊκή Ένωση που για άλλη μια φορά αρκέστηκε στο ρόλο του παρατηρητή και θεατή των εξελίξεων. Αρκέστηκαν να εκδώσουν ένα κοινό ανακοινωθέν όπου οι Ευρωπαίοι ηγέτες υπογράμμισαν ότι είναι «έτοιμοι να συνεργαστούν με τον πρόεδρο Τραμπ και τον Ουκρανο πρόεδρο Ζελένσκι για μια τριμερή σύνοδο κορυφής με ευρωπαϊκή υποστήριξη.

Το επόμενο μεγάλο στοίχημα

Το επόμενο μεγάλο στοίχημα του Ντόναλντ Τραμπ είναι να πετύχει κάτι που μέχρι σήμερα μοιάζει ανέφικτο: να φέρει στο ίδιο τραπέζι έναν Ουκρανό πρόεδρο που δίνει μάχη επιβίωσης και έναν Ρώσο ηγέτη που επιδιώκει να τον απαξιώσει. Και σε αυτό το τραπέζι, οι Βρυξέλλες δεν θα έχουν όπως φαίνεται καμία θέση.