Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον κατέληξαν σε συμφωνία - Ξετυλίγονται οι λεπτομέρειες

Ο Πούτιν δεν θέλει εκεχειρία, προτιμά μια συνολική συμφωνία -Τι συμφώνησαν οι δύο πλευρές 

Newsbomb

Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον κατέληξαν σε συμφωνία - Ξετυλίγονται οι λεπτομέρειες
Φωτ.: Κρεμλίνο
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάφεραν να επιλύσουν πολλά ζητήματα κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα, αλλά τα δύο μέρη δεν σκοπεύουν να τα ανακοινώσουν δημόσια. Αυτό ανέφερε το Σάββατο το πρακτορείο TASS, επικαλούμενο δική του πηγή.

Σύμφωνα με την πηγή του πρακτορείου, τα αποτελέσματα της συνάντησης θα πρέπει να αξιολογηθούν ως αισιόδοξα. «Τα αποτελέσματα είναι αισιόδοξα, πολλά ζητήματα έχουν επιλυθεί, αλλά δεν υπάρχει λόγος να κρούσουμε τον κώδωνα του κινδύνου εκ των προτέρων», ανέφερε η πηγή του TASS, σύμφωνα με το πρακτορείο TASS.

Αυτή η δήλωση υποδηλώνει ότι, εκτός από τα θέματα που τέθηκαν δημόσια, οι ηγέτες των δύο χωρών ενδέχεται να έχουν καταλήξει σε άλλες συμφωνίες που θα παραμείνουν άγνωστες σε αυτό το στάδιο.

Τι υποσχέθηκε ο Τραμπ

Ο Πρόεδρος Τραμπ υποσχέθηκε μια «Ειρηνευτική Συμφωνία» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, μετά τη σύνοδο κορυφής του στην Αλάσκα με τον Πούτιν και τις τηλεφωνικές συνομιλίες που είχε χθες το βράδυ με τον Ζελένσκι, τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ.

«Μια υπέροχη και πολύ επιτυχημένη μέρα στην Αλάσκα!» έγραψε στο Truth Social νωρίς το πρωί. «Όλοι συμφώνησαν ότι ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί ο φρικτός πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι να προχωρήσουμε απευθείας σε μια ειρηνευτική συμφωνία, η οποία θα τερματίσει τον πόλεμο, και όχι σε μια απλή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία συχνά δεν τηρείται».

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε επίσης ότι ο Ζελένσκι θα επισκεφθεί το Οβάλ Γραφείο τη Δευτέρα. «Αν όλα πάνε καλά, θα προγραμματίσουμε μια συνάντηση με τον πρόεδρο Πούτιν», πρόσθεσε. «Ενδεχομένως, θα σωθούν εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας για το θέμα αυτό!»

Νωρίτερα, οι ίδιοι οι ηγέτες σχολίασαν τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε συμφωνήσει με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στις περισσότερες από τις παραμέτρους της συμφωνίας για την Ουκρανία και τώρα περιμένει μια απόφαση από το Κίεβο, και επιβεβαίωσε επίσης την αναστολή της επιβολής νέων κυρώσεων. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, με τη σειρά του, σημείωσε τον εποικοδομητικό χαρακτήρα του διαλόγου.

Ο Πούτιν δεν θέλει εκεχειρία, προτιμά μια συνολική συμφωνία

Παράλληλα, ο ανταποκριτής του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, δημοσίευσε ένα νέο μήνυμα στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης X.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ είπε στον Ζελένσκι και στους ηγέτες του ΝΑΤΟ ότι ο Πούτιν δεν θέλει κατάπαυση του πυρός και προτιμά μια συνολική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με μια πηγή που εμπλέκεται στην κλήση, ο Τραμπ είπε: "Νομίζω ότι μια γρήγορη ειρηνευτική συμφωνία είναι καλύτερη από μια κατάπαυση του πυρός"», έγραψε ο Ράβιντ.

photo2025-08-1609-34-231.jpg

Δημοσιογράφος του Economist ανακοίνωσε μια προκαταρκτική συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στον αέρα

Από την πλευρά του ο δημοσιογράφος του Economist, Όλιβερ Κάρολ, επικαλούμενος πηγές υποστήριξε ότι:

Υπάρχει μια προκαταρκτική συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στον αέρα ενόψει της τριμερούς συνάντησης μεταξύ των Προέδρων Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Πιστεύουμε ότι ο ουρανός θα δώσει ένα σήμα για τα προκαταρκτικά αποτελέσματα αυτών των διαπραγματεύσεων. Η επόμενη εβδομάδα θα είναι ενδιαφέρουσα», δήλωσε ο συνομιλητής του Κάρολ.

Δεν υπάρχει άλλη επιβεβαίωση των πληροφοριών σχετικά με την αεροπορική εκεχειρία. Ταυτόχρονα, η Ουάσινγκτον και η Μόσχα δεν το ανακοίνωσαν ούτε μετά τις διαπραγματεύσεις.

Ταυτόχρονα, ο σύμβουλος του Ζελένσκι, Ντμίτρι Λίτβιν, αρνήθηκε την ύπαρξη προκαταρκτικής συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στον αέρα. «Δεν έχουμε ακούσει τίποτα γι' αυτό», έγραψε ο Λίτβιν στα σχόλια στην ανάρτηση του δημοσιογράφου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:20ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: Δημοσίευσε βίντεο με αμερικανικά μαχητικά να συνοδεύουν το αεροπλάνο του Πούτιν

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Μια σπάνια συνάντηση με τον μυθικό φουρόγατο στα Λευκά Όρη

16:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: Φουλ για «6άρι» η ΑΕΚ πριν την Άντερλεχτ!

15:59ΕΛΛΑΔΑ

Μαίνεται η φωτιά στον Αμάραντο Κόνιτσας - Στη μάχη της κατάσβεσης και ο στρατός

15:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μακριά απ’ την πραγματικότητα τα τούρκικα ΜΜΕ: Δεν θα αγωνιστεί με την μπλε φανέλα η Σαμσουνσπόρ

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Θλίψη για το θάνατο 22χρονου σε τροχαίο στην Κέρκυρα – Ήταν γιος γνωστού προπονητή στίβου

15:45ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον κατέληξαν σε συμφωνία - Ξετυλίγονται οι λεπτομέρειες

15:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πρώτα βροχές, μετά πολλή ζέστη - 48ωρο με αλλαγές

15:21ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη έκρηξη σε εργοστάσιο στη Ρωσία - 11 νεκροί και 130 τραυματίες

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Χίο: Φθορές στο βυζαντινό ναό του Αγίου Γεωργίου και στο Κάστρο της Βολισσού

15:08LIFESTYLE

Βασίλης Μπισμπίκης για Δέσποινα Βανδή: Ξημερώνει στην καρδιά μου η αγάπη σου αστέρι μου

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Ανοιχτός ο διάλογος για το εδαφικό, μόνο αν η Ουκρανία είναι στο τραπέζι

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στον Ελαιώνα Πύργου – Παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής

14:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Προκαλούν οι Τούρκοι, με φανέλα αφιερωμένη στον Κεμάλ στο ΟΑΚΑ η Σαμσουσπόρ

14:47ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Νεκρός ο πρώην δήμαρχος της Γκουάρντα - Έχασε τη ζωή του στις φλόγες

14:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλκιδική: Συνελήφθη 17χρονος που λήστεψε και τραυμάτισε 15χρονο με τη βοήθεια συνεργών

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: «Βουτιά» σε γκρεμό έκανε αυτοκίνητο με τρεις ανθρώπους - Πώς τους έσωσαν οι πυροσβέστες

14:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για Νοσοκομείο Χανίων: «Με 73 εφημερεύοντες σε ημέρα αργίας δεν είναι κατάρρευση του ΕΣΥ»

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Σφακιά: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό – Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ ο οδηγός

14:22ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωπαίοι ηγέτες για τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν: «Στηρίζουμε μια τριμερή σύνοδο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:45ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον κατέληξαν σε συμφωνία - Ξετυλίγονται οι λεπτομέρειες

15:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πρώτα βροχές, μετά πολλή ζέστη - 48ωρο με αλλαγές

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο 33χρονος Αλβανός που έσωσε το πρόβατο από τη φωτιά στην Πάτρα: «Είμαι τρελάκιας με τα ζώα»

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Πότε θα βγει από το ψυχιατρείο - Τι απαντά ο δικηγόρος του

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Θλίψη για το θάνατο 22χρονου σε τροχαίο στην Κέρκυρα – Ήταν γιος γνωστού προπονητή στίβου

10:08WHAT THE FACT

Σε ποιο ελληνικό εστιατόριο η χωριάτικη σαλάτα κοστίζει 24 δολάρια, τα φασόλια 52 και ο μπακλαβάς 19

08:04ΚΑΙΡΟΣ

Καμπανάκι μετεωρολόγων: Έρχεται η καταστροφική Λα Νίνια - Τι θα αλλάξει στον καιρό

08:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτή είναι η ινφλουένσερ που διαφήμιζε παράνομα site τζόγου

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Μια σπάνια συνάντηση με τον μυθικό φουρόγατο στα Λευκά Όρη

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή τραγωδία στο Ηράκλειο: Έδωσαν τέλος στη ζωή τους μέσα σε λίγες ώρες

15:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μακριά απ’ την πραγματικότητα τα τούρκικα ΜΜΕ: Δεν θα αγωνιστεί με την μπλε φανέλα η Σαμσουνσπόρ

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Δύο συλλήψεις για το σοκαριστικό ατύχημα σε λούνα παρκ που παραλίγο να εξελιχθεί σε τραγωδία

14:00ΚΟΣΜΟΣ

Ο νικητής Πούτιν, ο ειρηνοποιός Τραμπ και ο ανυποχώρητος Ζελένσκι - Ειδικός αναλυτής εξηγεί στο Newsbomb γιατί δεν θα τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Παραισθήσεις, απειλές και φωνές - Οι δραματικές στιγμές μεταφοράς του στο Δρομοκαΐτειο

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Λιβάρτζι Αχαΐας - Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

11:52ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ακούρευτος 314 ημέρες λόγω της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Πώς ήταν και πώς έγινε

14:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Προκαλούν οι Τούρκοι, με φανέλα αφιερωμένη στον Κεμάλ στο ΟΑΚΑ η Σαμσουσπόρ

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Η ευγονική ξανάρχεται: Στη Silicon Valley, η «κάστα» των πλουσίων κάνει προγεννητικό έλεγχο και IQ τεστ, με στόχο πιο έξυπνα μωρά

06:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπικός αριθμός: Τι ισχύει για όσους δεν τον εκδώσουν έως τις 5 Σεπτεμβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ