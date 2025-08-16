Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον κατέληξαν σε συμφωνία - Ξετυλίγονται οι λεπτομέρειες

Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάφεραν να επιλύσουν πολλά ζητήματα κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα, αλλά τα δύο μέρη δεν σκοπεύουν να τα ανακοινώσουν δημόσια. Αυτό ανέφερε το Σάββατο το πρακτορείο TASS, επικαλούμενο δική του πηγή.

Σύμφωνα με την πηγή του πρακτορείου, τα αποτελέσματα της συνάντησης θα πρέπει να αξιολογηθούν ως αισιόδοξα. «Τα αποτελέσματα είναι αισιόδοξα, πολλά ζητήματα έχουν επιλυθεί, αλλά δεν υπάρχει λόγος να κρούσουμε τον κώδωνα του κινδύνου εκ των προτέρων», ανέφερε η πηγή του TASS, σύμφωνα με το πρακτορείο TASS.

Αυτή η δήλωση υποδηλώνει ότι, εκτός από τα θέματα που τέθηκαν δημόσια, οι ηγέτες των δύο χωρών ενδέχεται να έχουν καταλήξει σε άλλες συμφωνίες που θα παραμείνουν άγνωστες σε αυτό το στάδιο.

Τι υποσχέθηκε ο Τραμπ

Ο Πρόεδρος Τραμπ υποσχέθηκε μια «Ειρηνευτική Συμφωνία» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, μετά τη σύνοδο κορυφής του στην Αλάσκα με τον Πούτιν και τις τηλεφωνικές συνομιλίες που είχε χθες το βράδυ με τον Ζελένσκι, τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ.

«Μια υπέροχη και πολύ επιτυχημένη μέρα στην Αλάσκα!» έγραψε στο Truth Social νωρίς το πρωί. «Όλοι συμφώνησαν ότι ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί ο φρικτός πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι να προχωρήσουμε απευθείας σε μια ειρηνευτική συμφωνία, η οποία θα τερματίσει τον πόλεμο, και όχι σε μια απλή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία συχνά δεν τηρείται».

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε επίσης ότι ο Ζελένσκι θα επισκεφθεί το Οβάλ Γραφείο τη Δευτέρα. «Αν όλα πάνε καλά, θα προγραμματίσουμε μια συνάντηση με τον πρόεδρο Πούτιν», πρόσθεσε. «Ενδεχομένως, θα σωθούν εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας για το θέμα αυτό!»

Ο Πούτιν δεν θέλει εκεχειρία, προτιμά μια συνολική συμφωνία

Παράλληλα, ο ανταποκριτής του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, δημοσίευσε ένα νέο μήνυμα στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης X.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ είπε στον Ζελένσκι και στους ηγέτες του ΝΑΤΟ ότι ο Πούτιν δεν θέλει κατάπαυση του πυρός και προτιμά μια συνολική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με μια πηγή που εμπλέκεται στην κλήση, ο Τραμπ είπε: "Νομίζω ότι μια γρήγορη ειρηνευτική συμφωνία είναι καλύτερη από μια κατάπαυση του πυρός"», έγραψε ο Ράβιντ.

Δημοσιογράφος του Economist ανακοίνωσε μια προκαταρκτική συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στον αέρα

Από την πλευρά του ο δημοσιογράφος του Economist, Όλιβερ Κάρολ, επικαλούμενος πηγές υποστήριξε ότι:

Υπάρχει μια προκαταρκτική συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στον αέρα ενόψει της τριμερούς συνάντησης μεταξύ των Προέδρων Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Πιστεύουμε ότι ο ουρανός θα δώσει ένα σήμα για τα προκαταρκτικά αποτελέσματα αυτών των διαπραγματεύσεων. Η επόμενη εβδομάδα θα είναι ενδιαφέρουσα», δήλωσε ο συνομιλητής του Κάρολ.

Δεν υπάρχει άλλη επιβεβαίωση των πληροφοριών σχετικά με την αεροπορική εκεχειρία. Ταυτόχρονα, η Ουάσινγκτον και η Μόσχα δεν το ανακοίνωσαν ούτε μετά τις διαπραγματεύσεις.

Ταυτόχρονα, ο σύμβουλος του Ζελένσκι, Ντμίτρι Λίτβιν, αρνήθηκε την ύπαρξη προκαταρκτικής συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στον αέρα. «Δεν έχουμε ακούσει τίποτα γι' αυτό», έγραψε ο Λίτβιν στα σχόλια στην ανάρτηση του δημοσιογράφου.

