Η επόμενη μέρα της συνάντησης στην Αλάσκα: Η σιγή από το Κίεβο και ο Τραμπ που δεν έχασε

Ο απολογισμός της επόμενης ημέρας για την σύνοδο στην Αλάσκα

Η επόμενη μέρα της συνάντησης στην Αλάσκα: Η σιγή από το Κίεβο και ο Τραμπ που δεν έχασε
Pool Sputnik Kremlin
Βασική παρατήρηση στην αποτίμηση της συνόδου στην Αλάσκα από τα διεθνή μέσα είναι το πόσο ευδιάθετος έδειχνε ο Βλάντιμιρ Πούτιν σε σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ωστόσο έκανε αναφορά για σύγκλιση «σε πολλά σημεία», τα οποία μένει να διευκρινίσει.

Ο Πούτιν προειδοποίησε τον Αμερικανό πρόεδρο ότι η επίτευξη συμφωνίας είναι στο χέρι του, ο οποίος μετέθεσε την ευθύνη στον Βολοντιμίρ Ζελένσκι ενώ παράλληλα διαμήνυσε ότι οι Ευρωπαίοι δεν πρέπει να «τορπιλίσουν την εκκολαπτόμενη πρόεδρο».

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στην απειλή κυρώσεων κατά της Μόσχας ως θέμα που αναβάλλεται για τις επόμενες εβδομάδες ενώ επεσήμανε παράλληλα ότι οι αναλυτές αναμένουν από τον ίδιο να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους μιλά για καλή συνάντηση.

Από την πλευρά του Κιέβου, το πρώτο σχόλιο της επόμενης ημέρας ήρθε από τον Λιθουανό υπουργό Άμυνας που αναφέρει ότι ο Πούτιν εκτόξευσε συγκαλυμένες απειλές και «φυσικά δεν ενδιαφέρεται για εκεχειρία».

«Ούτε λέξη για εκεχειρία»

Μετά το τέλος της συνάντησης ο Πούτιν σε συνέντευξή του στο Fox News, λέγοντας ότι ο Τραμπ είπε ότι «δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι να υπάρξει συμφωνία», αλλά αρνήθηκε να μοιραστεί οποιεσδήποτε λεπτομέρειες.

«Δεν είναι καθόλου τελειωμένη υπόθεση. Και η Ουκρανία πρέπει να συμφωνήσει, ο πρόεδρος Ζελένσκι πρέπει να συμφωνήσει», είπε, συμπληρώνοντας στη συνέχεια πως: «θα οργανώσουν τώρα μια συνάντηση μεταξύ του προέδρου Ζελένσκι, του προέδρου Πούτιν και αν το επιθυμούν, θα παρευρεθώ κι εγώ στην επόμενη συνάντηση, υποθέτω».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες «πρέπει να εμπλακούν λίγο, αλλά αυτό εξαρτάται από τον πρόεδρο Ζελένσκι».

Παρά το γεγονός ότι δεν επιτεύχθηκε συμφωνία χαρακτήρισε τη σύνοδο κορυφής ως επιτυχία, βαθμολογώντας τη συνάντηση με 10 στα 10, «με την έννοια ότι τα πήγαμε πολύ καλά».

Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν θέλει να δημοσιοποιήσει τη διαφωνία που είχε με τον Πούτιν. «Όχι, προτιμώ να μην το κάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Μάλιστα όπως δήλωσε δεν θα χρειαστεί να σκεφτεί την επιβολή ανταποδοτικών δασμών σε χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο αυτή τη στιγμή, αλλά ίσως χρειαστεί να το κάνει «σε δύο ή τρεις εβδομάδες».

«Με αέρα οικοδεσπότη ο Πούτιν»

Όπως διαπίστωσαν οι απανταχού αναλυτές, ο Βλάντιμιρ Πούτιν δεν ήταν προσκεκλημένος αλλά πρωταγωνιστής ενώ ακόμα και στην κοινή συνέντευξη Τύπου επισκίασε τον Τραμπ παίρνοντας πρώτος τον λόγο και δίνοντας το «στίγμα» της συνάντησης. Όπως σημείωσε έριξε το βάρος στα βαθύτερα αίτια του πολέμου, δείχνοντας σαφώς ότι η θέση του δεν έχει αλλάξει, από τότε που κατηγορούσε και την εκλεγμένη ουκρανική κυβέρνηση, ότι διοικείται από Ναζί.

Σύμφωνα με το CNN, ο Ρώσος πρόεδρος πέτυχε δύο μεγάλες νίκες. Η πρώτη είναι ότι κατάφερε από εκεί που θεωρείτο από πολλούς εγκληματίας πολέμου, έδειξε ότι επανέρχεται ως ισότιμος συνομιλητής στη διεθνή σκηνή και η δεύτερη ότι κατάφερε να κερδίσει χρόνο. Παράλληλα το CNN, συμφωνεί με ειδικούς στη γλώσσα του σώματος, οι οποίοι ανέφεραν πως ο Αμερικανός πρόεδρος φαινόταν απογοητευμένος από την έκβαση της συνάντησης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου με τον Πούτιν.

Βλάντιμιρ Πούτιν

Όταν ο Ρώσος πρόεδρος πρότεινε ότι «για την επόμενη συνάντηση» έχει σειρά η Μόσχα, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε λέγοντας ότι μπορεί να αντιμετωπίσει κριτική, αλλά «θα μπορούσε να το δει να συμβαίνει».

Σημειώνεται ότι οι δύο ισχυροί άνδρες δεν έφαγαν μεσημεριανό με τον Πούτιν να φεύγει βιαστικά με το αεροπλάνο, έξι ώρες μετά την υποδοχή στο κόκκινο χαλί και το «χειροκρότημα» του Ντόναλντ Τραμπ.

«Τα πιο δύσκολα σημεία είναι αυτά που μένουν να συμφωνηθούν στο τέλος. Και η δήλωση του Τραμπ ότι υπάρχουν κάποια σημαντικά ζητήματα που δεν έχουν επιλυθεί υποδηλώνει μικρή πρόοδο σε θέματα όπως το ποια εδάφη θέλει ο Πούτιν για να συμφωνήσει κατάπαυση του πυρός. Τελικά, η Ουκρανία θα ξυπνήσει με τον κόσμο της αμετάβλητο. Έναν φρικτό κόσμο, αλλά χωρίς ξαφνική προσέγγιση μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας που θα την έφερνε σε ακόμα χειρότερη θέση», καταλήγει το CNN.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Πούτιν και Τραμπ μίλησαν συνολικά για 12 λεπτά. Ο Ρώσος πρόεδρος μίλησε για 8 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα και ο Τραμπ μίλησε για 3 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα. Όπως σημειώνουν οι New York Times είναι πολύ ασυνήθιστο για τον Τραμπ να δίνει επίσημη συνέντευξη Τύπου χωρίς να δέχεται ερωτήσεις.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνοιυ, Ντίμτρι Πέσκοφ, έδωσε την δική του εξήγηση για τον λόγο που οι δύο πρόεδροι δεν δέχθηκαν ερωτήσεις, λέγοντας πως «καθώς οι δύο ηγέτες έκαναν εκτενείς δηλώσεις μετά τη συνάντησή τους, αποφασίστηκε να μην γίνουν δεκτές ερωτήσεις από δημοσιογράφους στη συνέντευξη Τύπου».

