Συνάντηση Τραμπ – Πούτιν: «Εποικοδομητικές» οι συνομιλίες αλλά χωρίς συμφωνία για την Ουκρανία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισαν «εποικοδομητική» τη συνάντηση που είχαν στην Αλάσκα, παρότι δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία για εκεχειρία στην Ουκρανία.

Φτάνοντας πρώτος στη βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον στην Αλάσκα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποδέχθηκε τον Ρώσο ομόλογό του με κόκκινο χαλί και καθώς τον πλησίαζε ο Πούτιν, ο Τραμπ τον χειροκρότησε.

Οι δύο ηγέτες έδωσαν τα χέρια και αντάλλαξαν αβρότητες, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να έχει ολιγόλεπτη συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ. Λίγο αργότερα, αντάλλαξαν μια δεύτερη χειραψία μπροστά σε ένα βάθρο που έγραφε «Αλάσκα 2025» προτού επιβιβαστούν αμφότεροι στο «Κτήνος», τη θωρακισμένη λιμουζίνα του προέδρου των ΗΠΑ, για να μεταφερθούν στον χώρο της συνάντησης.

Στην αμερικανική βάση, δεκάδες εκπρόσωποι του Τύπου περίμεναν την άφιξη των δύο ηγετών, έτοιμοι να καταγράψουν κάθε τους κίνηση. Με το που αποβιβάστηκαν από τα κυβερνητικά αεροσκάφη, οι δημοσιογράφοι άρχισαν να εκτοξεύουν ερωτήσεις, προσπαθώντας να αποσπάσουν μια δήλωση.

Όταν ένας δημοσιογράφος απηύθυνε απευθείας στον Πούτιν το ερώτημα «πότε θα σταματήσετε να σκοτώνετε αμάχους;», ο Ρώσος ηγέτης έκανε μια χαρακτηριστική χειρονομία που έμοιαζε να υποδηλώνει «δεν σας ακούω», αποφεύγοντας έτσι να δώσει απάντηση.

Ανατροπή στο πρόγραμμα

Η συνάντηση δεν πραγματοποιήθηκε κατ’ ιδίαν, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, αλλά με δύο συμβούλους από κάθε πλευρά. Για τον Ντόναλντ Τραμπ, αυτοί ήταν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός του απεσταλμένος για τη Ρωσία Στιβ Γουίτκοφ.

Ο Πούτιν, στο πρώτο του ταξίδι στη Δύση μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022, συνοδευόταν από τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και τον διπλωματικό του σύμβουλο Γιούρι Ουσακόφ.

Ύστερα από σχεδόν τρεις ώρες συνομιλιών στην αεροπορική βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον κοντά στο Άνκορατζ της Αλάσκας και μετά από την ανατροπή στο πρόγραμμα, οι δύο ηγέτες παραχώρησαν κοινή συνέντευξη Τύπου.

Πρώτα μίλησε ο Πούτιν

Παρότι είθισται ο οικοδεσπότης να παίρνει πρώτος τον λόγο, ο πρόεδρος της Ρωσίας μίλησε πρώτος στη συνέντευξη Τύπου, αναφέροντας πως η συνάντηση έγινε σε «εποικοδομητική ατμόσφαιρα αμοιβαίου σεβασμού», χαρακτηρίζοντας «διεξοδικές» τις διαπραγματεύσεις.

Χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες σχετικά με τα όσα συμφωνήθηκαν στις συνομιλίες με τον Αμερικανό ομόλογό του, ο Πούτιν εξέφρασε την ελπίδα πως θα αποτελέσουν «σημείο αναφοράς, όχι μόνο για τη διευθέτηση του ουκρανικού ζητήματος» αλλά και για να δρομολογηθεί η αποκατάσταση των σχέσεων Ρωσίας-ΗΠΑ. Είπε ότι οι δύο χώρες μπορούν να οικοδομήσουν μια επιχειρηματική και επενδυτική συνεργασία σε πολλούς τομείς, όπως στην ενέργεια, στην τεχνολογία, στην εξερεύνηση του διαστήματος και στην Αρκτική.

«Παράθυρο» για ειρήνη από Πούτιν

«Το ουκρανικό έθνος είναι ένα αδελφό έθνος. Η χώρα έχει συμφέρον να δώσει ένα τέλος. Για να φτάσουμε σε μια μακροχρόνια λήψη θα πρέπει να εξαλείψουμε όλες τις μακροχρόνιες αίτιες» είπε αρχικά.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η χώρα του είναι αποφασισμένη να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά ότι πρέπει να εξαλειφθούν όλες οι «βασικές αιτίες» του πολέμου στην Ουκρανία για να είναι μια συμφωνία μακροπρόθεσμη. Δεν έκανε καμία αναφορά σε κατάπαυση του πυρός, η οποία, σύμφωνα με προηγούμενες δηλώσεις του Τραμπ, του Ζελένσκι και των Ευρωπαίων ηγετών, αποτελεί προτεραιότητα της συνόδου κορυφής.

«Θα ήθελα να ελπίζω ότι η συμφωνία που καταλήξαμε θα μας βοηθήσει να πλησιάσουμε αυτόν τον στόχο και θα ανοίξει τον δρόμο προς την ειρήνη στην Ουκρανία», δήλωσε.

Εξέφρασε την ελπίδα πως η αμοιβαία κατανόηση θα φέρει την ειρήνη στην Ουκρανία και ότι δεν θα υπονομευθεί η πρόοδος που σημειώθηκε στη διάρκεια της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα, αφήνοντας αιχμές για τους Ευρωπαίους συμμάχους του Κιέβου. «Αναμένουμε ότι το Κίεβο και οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες θα το αντιληφθούν εποικοδομητικά και ότι δεν θα βάλουν εμπόδια, δεν θα επιχειρήσουν να χρησιμοποιήσουν παρασκηνιακές συμφωνίες για να προβούν σε προκλήσεις που θα υπονομεύσουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί».

«Σημαντική η πρόοδος» σύμφωνα με τον Τραμπ

Ο Τραμπ ξεκίνησε τις δηλώσεις του με θετικό τόνο, αν και υπαινίχθηκε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα σημεία διαφωνίας μετά την κλειστή συνάντησή του με τον Πούτιν.

«Πιστεύω ότι είχαμε μια πολύ παραγωγική συνάντηση» κατά την οποία σημειώθηκε «σημαντική πρόοδος». Συμφωνήσαμε σε πολλά, πολλά σημεία» αλλά «υπάρχει ακόμη δρόμος», δήλωσε ο Τραμπ, πριν προσθέσει: «Υπάρχουν μερικά σημαντικά σημεία στα οποία δεν έχουμε καταλήξει ακόμη, αλλά έχουμε σημειώσει κάποια πρόοδο».

«Δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι να υπάρξει συμφωνία. Θα καλέσω το ΝΑΤΟ σε λίγο. Θα καλέσω τους διάφορους ανθρώπους που θεωρώ κατάλληλους και, φυσικά, θα καλέσω τον πρόεδρο Ζελένσκι για να του πω για τη σημερινή συνάντηση».

«Στην τελική, η απόφαση είναι δική τους. Θα πρέπει να συμφωνήσουν με τον Μάρκο (Ρούμπιο), τον Στιβ (Γουίτκοφ) και μερικούς από τους εξαιρετικούς ανθρώπους της κυβέρνησης Τραμπ που ήρθαν εδώ».

Ενημέρωση σε Ζελένσκι και πρόσκληση στη Μόσχα

Προανήγγειλε ότι θα ενημερώσει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους ηγέτες για την έκβαση των συνομιλιών και αποχαιρέτησε τον Πούτιν λέγοντας: «θα σας ξαναδώ σύντομα». «Την επόμενη φορά στη Μόσχα;», είπε στα αγγλικά ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου, με τον Αμερικανό πρόεδρο να αφήνει ανοικτό ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Χωρίς ερωτήσεις

Προς απογοήτευση των εκπροσώπων του Τύπου, οι δύο ηγέτες δεν δέχθηκαν ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους. Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι ο Τραμπ και ο Πούτιν έκαναν «εξαντλητικές συνομιλίες» και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μην δεχθούν ερωτήσεις.

Επίσκεψη με συμβολικό χαρακτήρα από Πούτιν

Μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Συγκρότημα της Κοινής Στρατιωτικής Βάσης Έλμεντορφ–Ρίτσαρντσον» στην Άνκορατζ της Αλάσκα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν, επισκέφθηκε το Εθνικό Νεκροταφείο Φορτ Ρίτσαρντσον για να καταθέσει λουλούδια στους τάφους των Σοβιετικών πιλότων.

Στη συνέχεια, οι δύο ηγέτες αποχώρησαν από την Αλάσκα.

