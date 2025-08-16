Αλάσκα: Κίνηση υψηλού συμβολισμού από Πούτιν – Επισκέφθηκε τους τάφους Σοβιετικών πιλότων

Ο Πούτιν απέτισε φόρο τιμής στους τάφους Σοβιετικών στρατιωτών στην Αλάσκα

Newsbomb

Αλάσκα: Κίνηση υψηλού συμβολισμού από Πούτιν – Επισκέφθηκε τους τάφους Σοβιετικών πιλότων
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Συγκρότημα της Κοινής Στρατιωτικής Βάσης Έλμεντορφ–Ρίτσαρντσον» στην Άνκορατζ της Αλάσκα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν, επισκέφθηκε το Εθνικό Νεκροταφείο Φορτ Ρίτσαρντσον για να καταθέσει λουλούδια στους τάφους των Σοβιετικών πιλότων.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ, ο Πούτιν αναφέρθηκε στην αεροπορική διαδρομή Αλάσκα-Σιβηρία, μέσω της οποίας μεταφέρθηκαν αεροσκάφη των ΗΠΑ στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

putin-2838.jpg

«Ήταν μια επικίνδυνη και επικίνδυνη διαδρομή πάνω από την απέραντη έρημο του πάγου», δήλωσε ο Πούτιν. «Ωστόσο, οι πιλότοι και των δύο χωρών έκαναν ό,τι μπορούσαν για μια κοινή νίκη».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:56ΕΛΛΑΔΑ

ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται οι αιτήσεις των επιταγών αγοράς βιβλίου – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι των 25 ευρώ

03:26ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Ένας νεκρός από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην ανατολική πόλη Γκουάρντα

02:58ΚΟΣΜΟΣ

Αλάσκα: Κίνηση υψηλού συμβολισμού από Πούτιν – Επισκέφθηκε τους τάφους Σοβιετικών πιλότων

02:30ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 36 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη την χώρα

02:02ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 1.113 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο (ΥΕ)

02:00ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: «Δεν έχουμε συμφωνία για την Ουκρανία, αλλά έχουμε πιθανότητες να φτάσουμε»

01:36ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Τι αλλάζει από 5 Σεπτέμβριου

01:14ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Αλγερία: Τουλάχιστον 18 νεκροί σε τροχαίο με λεωφορείο

00:50ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα για δυτικά ΜΜΕ: «Τρελάθηκαν, τρία χρόνια μιλούσαν για απομόνωση της Ρωσίας»

00:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με το βλέμμα στραμμένο στην… Αλάσκα η Wall Street

00:05ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: Γλώσσα του σώματος και χειρονομίες

00:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Αγχωτική πρεμιέρα και νίκη στο τέλος για τη Λίβερπουλ

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Ναυπακτία: Σπαραγμός για τον 27χρονο Βαγγέλη που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Ρομά πήραν τα πρατήρια με τη σειρά, έβαζαν βενζίνη και έφευγαν χωρίς να πληρώσουν - Βίντεο ντοκουμέντο

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Ασταμάτητο γλέντι στην Άνω Μερά - Χιλιάδες κόσμου στο πανηγύρι της Παναγίας Τουρλιανής

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω διαρρήκτης με κοσμήματα 150.000€ και μετρητά

23:26LIFESTYLE

Γνωστός τράπερ σταματάει το live του για να επιπλήξει 15χρονο: «Θα πας νοσοκομείο» (vid)

23:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Ευρωπαϊκή λίστα με είσοδο Ντεσπόντοφ και Γιακουμάκη

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Προσοχή στη διαφορά στη συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν από εκείνη με τον Ζελένσκι

23:18LIFESTYLE

Χριστίνα Παππά για Πέτρο Φιλιππίδη: «Ο καθένας βλέπει τα πράγματα και τα ερμηνεύει όπως θέλει»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
02:00ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: «Δεν έχουμε συμφωνία για την Ουκρανία, αλλά έχουμε πιθανότητες να φτάσουμε»

01:36ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Τι αλλάζει από 5 Σεπτέμβριου

21:40ΚΟΣΜΟΣ

Η Παναγία στο Κοράνι: Γιατί οι μουσουλμάνοι τιμούν την Μητέρα του Χριστού

06:08ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν με νοιάζει, ας γ...α δεκαπέντε ώρες»: Ο TikToker-αστυνομικός που «έκαιγε» την ΕΛ.ΑΣ. με κάθε του λέξη - Νέες συνομιλίες

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Μαθήτρια με IQ υψηλότερο από τον Στίβεν Χόκινγκ έδωσε εξετάσεις σε 23 μαθήματα και «σάρωσε»

00:05ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: Γλώσσα του σώματος και χειρονομίες

20:54ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: Το παιχνίδι των μυστικών υπηρεσιών με βάση την αρχή της κατοπτρικής αμοιβαιότητας

18:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Απανθρωπιά: Bullying σε 16χρονη αθλήτρια για την εμφάνισή της

02:58ΚΟΣΜΟΣ

Αλάσκα: Κίνηση υψηλού συμβολισμού από Πούτιν – Επισκέφθηκε τους τάφους Σοβιετικών πιλότων

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Ναυπακτία: Σπαραγμός για τον 27χρονο Βαγγέλη που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο

21:22ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστική σύγκρουση τριών σκαφών ανοιχτά της Κέρκυρας: Κολυμβητές μάρτυρες του ναυτικού ατυχήματος - Βίντεο ντοκουμέντο

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Ασταμάτητο γλέντι στην Άνω Μερά - Χιλιάδες κόσμου στο πανηγύρι της Παναγίας Τουρλιανής

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Ποιοι καλλιτέχνες τον στηρίζουν - Η διαμάχη με την αδερφή του, ο εγκλεισμός στο ψυχιατρείο και το «είμαι ακμαίος» του τραγουδιστή

23:06ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: Η ερώτηση που δεν απάντησε ο Ρώσος προεδρος

13:34ΚΟΣΜΟΣ

Ο… κινηματογραφικός έρωτας Βρετανίδας τουρίστριας με σερβιτόρο στη Ζάκυνθο – «Ήξερα από την αρχή πως ήταν κάτι αληθινό»

21:49ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Το θαύμα της μικρής Μαρίας - Το βρέφος που έδωσε 202 μέρες μάχη για τη ζωή και τα κατάφερε

21:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Δένδιας: Συναντήθηκε με τον υπουργό Άμυνας της Εσθονίας

01:14ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Αλγερία: Τουλάχιστον 18 νεκροί σε τροχαίο με λεωφορείο

00:50ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα για δυτικά ΜΜΕ: «Τρελάθηκαν, τρία χρόνια μιλούσαν για απομόνωση της Ρωσίας»

02:30ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 36 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη την χώρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ