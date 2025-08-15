Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: Η ερώτηση που δεν απάντησε ο Ρώσος προεδρος

Μια ιδιαίτερα αιχμηρή στιγμή σημειώθηκε κατά την πρώτη επαφή του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα παρουσία των συνεργατών τους.

Στην αμερικανική βάση, δεκάδες εκπρόσωποι του Τύπου περίμεναν την άφιξη των δύο ηγετών, έτοιμοι να καταγράψουν κάθε τους κίνηση. Με το που αποβιβάστηκαν από τα κυβερνητικά αεροσκάφη, οι δημοσιογράφοι άρχισαν να εκτοξεύουν ερωτήσεις, προσπαθώντας να αποσπάσουν μια δήλωση.

Όταν ένας δημοσιογράφος απηύθυνε απευθείας στον Πούτιν το ερώτημα «πότε θα σταματήσετε να σκοτώνετε αμάχους;», ο Ρώσος ηγέτης έκανε μια χαρακτηριστική χειρονομία που έμοιαζε να υποδηλώνει «δεν σας ακούω», αποφεύγοντας έτσι να δώσει απάντηση.

Δείτε Live τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: